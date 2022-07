Mercato OM : « Il cherche un nouveau challenge pour enfin s’exprimer… »

Ugo Bertelli (2003), toujours à la réserve de l’OM, souhaite passer un cap dans sa carrière et avoir du temps de jeu, pour ça il pourrait quitter Marseille cet été.

Selon Fabrice Lamperti, journaliste à La Provence, le minot marseillais serait à la recherche d’un nouveau challenge, en Ligue 2 ou en National 1 pour démarrer véritablement sa carrière professionnelle. Pas dans le groupe pour la campagne de préparation en Angleterre, le milieu de terrain de 19ans aura du mal à se mettre en évidence pour qu’un club s’intéresse à son profil.

à lire aussi : Mercato OM : Un ancien coéquipier de Mbemba prévient les Marseillais !

Ugo Bertelli est toujours au club. Il cherche un nouveau challenge pour enfin s’exprimer. Ligue 2 ou National 1. En ne jouant presque jamais, c’est pas facile de convaincre un club de miser sur lui. #OM #MercatOM https://t.co/F1hnxNUIQH — Fabrice Lamperti (@gouffa83) July 22, 2022

Bertelli peut faire des différences balle au pied, il est intelligent, il donne le tempo – Azir

Lors de la saison 2019/2020, Ugo Bertelli alors âgé de 16 ans avait déjà été sélectionné avec les pros par André Villas-Boas, mais depuis le joueur n’a pas réussi à confirmer. Un temps pisté par le Milan AC, il doit convaincre un club de lui laisser sa chance afin de démarrer sa carrière.

« Bertelli était dans le groupe en Coupe de France face à Lyon. C’est un joueur très intéressant. A seulement 16 ans, s’il a été pris dans le groupe face à Lyon c’est déjà, c’est que Villas-Boas a vu quelque chose chez lui. Bertelli sort d’une saison éblouissante. Il a enchaîné avec les U17 Nationaux, les U18 R1 et il a joué 3 matches avec la resserve en National 2. Il m’a surpris lors de ces 3 apparitions, car par rapport à son gabarit (1m66) je pensais qu’il allait avoir plus de difficultés mais finalement c’est un joueur tellement intelligent qu’il a la capacité à s’adapter. Il joue milieu de terrain, il a un profil relayeur, profil box to box. Il peut aussi jouer devant la défense, « regista » comme disent les italiens. Il peut faire des différences balle au pied, il est intelligent, il donne le tempo. Il est à l’aise techniquement et a de belles qualités. Il est international, sachant que les 2003 c’est un bon niveau… » Azir Said Mohamed Cheick – source : Football Club de Marseille (08/06/2020)