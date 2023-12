Mercato OM : « Il devrait avoir un coup à jouer en deuxième partie de saison »

Gattuso apprécierait le profil de ce jeune joueur qui est à l’Olympique de Marseille ! D’après Foot Mercato, Bilal Nadir devrait avoir un coup à jouer pour la suite de la saison.

Depuis son arrivée à l’OM, Gattuso fait confiance aux jeunes en les appelant dans la groupe ! L’un des seuls à vraiment avoir du temps de jeu est Bilal Nadir. Le milieu de terrain marocain enchaîne les entrées de quelques minutes et monte en puissance jusqu’à avoir une occasion plus que franche face à Lyon où il trouve malheureusement le poteau d’Anthony Lopes.

D’après les informations de Foot Mercato, il devrait être important pour la suite de la saison marseillaise. Mieux encore, il pourrait être prolongé dans les prochaines semaines. Santi Aouna, journaliste pour le site spécialiste affirme qu’il devrait « avoir un coup à jouer en deuxième partie de saison. L’OM compte sur lui pour pallier les départs à la CAN de plusieurs joueurs. »

Le très joli but de Nadir

Jeune milieu de terrain de l’Olympique de Marseille apparu à quelques reprises en pro cette saison et appelé pour la première fois avec les Lionceaux de l’Atlas, a été décisif ! En effet, Bilal Nadir a marqué le seul but de la partie sur une frappe parfaitement enroulée (1-0, 31e) lors de la dernière trêve internationale. Un but qui l’a forcément mis en confiance et qui a pu jouer dans l’idée de Gattuso de lui faire de plus en plus confiance.