Ex-OM: Payet de retour à Marseille !

Parti de l’Olympique de Marseille contre son gré lors du mercato estival, Dimitri Payet évolue désormais au Brésil sous les couleurs de Vasco de Gama. Dans un entretien accordé à La Provence, le milieu offensif de 36 ans avait annoncé son intention de rendre visite à ses anciens coéquipiers.

Avant d’assurer le maintien de Vasco de Gama en première division brésilienne, Dimitri Payet est revenu sur son départ de l‘OM. Une « cicatrice qui n’est pas refermée » pour l’ancien numéro 10 marseillais, qui avait l’intention de finir sa carrière à Marseille.

🎙️Dimitri Payet 🇫🇷 : « La rupture a été assez brutale. Ç’a été compliqué un bon moment. La cicatrice ne se refermera jamais. On va dire que mon arrivée ici (à Vasco) a entamé la guérison, mais la cicatrice restera ouverte. » (@laprovence)#TeamOM #ExOM pic.twitter.com/llZ5a0WvgU — MercatOM (@Mercat_OM) December 4, 2023

Payet répond à Gattuso

Le Réunionnais a notamment répondu à Gennaro Gattuso, qui dernièrement avait déclaré que l’OM avait « perdu des joueurs de caractère comme Payet, c’est vrai . » Des propos qui ont touché le meneur de jeu : « On me l’a envoyé. Il a dit ça en conférence de presse ? Ça me touche parce qu’on ne se connait pas, on a dû lui parler de moi ou il a dû me voir jouer », a répondu Payet.

Payet de retour à Marseille

Devinez qui est de retour au bercail ? ❤️ pic.twitter.com/63vMPpzOdw — Dimitri Payet (@dimpayet17) December 9, 2023

Dimitri Payet avait également annoncé son intention de remercier directement le technicien italien, et d’en profiter pour rendre visite aux joueurs marseillais. « J’irai le remercier parce que je compte bien aller voir mes anciens coéquipiers », a-t-il ajouté. Des retrouvailles bientôt actées pour Payet qui a publié une photo de Marseille sur son compte X prise depuis un avion, en indiquant : « Devinez qui est de retour au bercail ? »