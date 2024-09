Mercato OM : « il était là, déçu d’aller dans le loft mais… »

Invité de l’émission Débats Foot Marseille, Christophe de CM football a pu s’exprimer sur la réintégration dans le groupe pro d’Ulisses Garcia.

« Il a eu une bonne conduite donc il revient »

Arrivé en janvier 2023 pour une mission commando à l’OM, Ulisses Garcia est resté discret, que ce soit dans ses performances mais aussi pendant le mercato d’été. Placé dans le loft par les dirigeants, il n’a pas fait de vague quand d’autres indésirables ont donné du fil à retordre au club. Christophe de CM Football a pu évoquer sa réintégration dans le groupe pro. « Comme il est dans le loft il est obligé de repartir avec le groupe pro. Maintenant à gauche il n’y a personne à part Quentin Merlin. Ce qu’il s’est passé c’est qu’il a été très neutre, il était là, déçu d’aller dans le loft mais il a eu une bonne conduite donc il revient. Mais honnêtement il y a un moment on aura besoin de faire souffler à la 70ème minute, donc on sait qu’on a quelqu’un de polyvalent devant lui qui est Luis Henrique, mais on ne va pas pouvoir le trimballer partout. »

A lire aussi : Mercato concurrent OM : Exfiltré par Lyon, il affiche sa frustration !