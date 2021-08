Mercato OM : « Il faut qu’il reste à Marseille »

À moins d’une semaine de la fermeture du mercato estival, l’incertitude règne toujours sur l’avenir de Boubacar Kamara. Restera, restera pas ? Il est toujours impossible de savoir quelle décision prendra le milieu de terrain d’ici le 31 août. Dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille, Eric Rech a tenu à souligner l’importance de Kamara dans l’effectif olympien.

À quatre jours de la fin du mercato, on ne sait toujours pas si l’avenir de Boubacar Kamara s’écrira encore à Marseille. À un an de la fin de son contrat, l’incertitude règne toujours. Dans le viseur de plusieurs écuries européennes, aucune offre concrète jugée suffisante n’est arrivée sur le bureau de Pablo Longoria. Toutefois, le président marseillais ne veut pas s’en séparer gratuitement la saison prochaine. Dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille, Eric Rech a tenu à souligner l’importance de Kamara dans l’effectif olympien.

Il est capable de jouer à trois postes – Eric Rech

« Je l’ai vu souvent au milieu de terrain Boubacar Kamara. Il est capable de jouer à trois postes : il peut jouer 6, il peut jouer défenseur central et il peut jouer latéral. Il pourrait jouer latéral dans un système à trois défenseurs. Je le trouve meilleur en tant que défenseur central parce que je pense qu’il a la vista. Il a un bon jeu de tête, il a été bon derrière. Il a aussi fait de très bons matchs au milieu de terrain, je l’ai vu très bon au milieu de terrain. Il était capable de jouer dans un système à deux 6, d’être très bon avec Gueye. C’est un bon complément, c’est un joueur qui est polyvalent. Ça ne se trouve pas beaucoup. Il est jeune et marseillais. Moi personnellement j’aurais aimé qu’il reste à Marseille. Pour s’approcher encore plus du haut niveau, travailler comme il sait le faire aujourd’hui. C’est l’entraîneur qui décide où il le fait jouer. Quand vous avez un joueur polyvalent, c’est bien de s’en servir. Pour un joueur de ce niveau là, capable de partir à l’étranger, quand on a plusieurs cordes à son arc, c’est bien. En étant capable de jouer à droite ou au milieu de terrain, ça peut permettre d’être réintégré dans l’équipe. Quand vous êtes sur un poste, il faut vraiment être au dessus et avoir un peu de chance aussi pour pouvoir s’imposer dans un effectif huppé. Il y a deux choses : Est-ce qu’il est bien à Marseille ? Est-ce qu’il veut continuer à progresser ? Et après il y a l’appel des sirènes. L’argent, avec le club qui peut aussi vouloir le vendre. En tant qu’entraîneur je dirais qu’il faut qu’il reste à Marseille. » Eric Rech – Source : Débat Foot Marseille (26/08/2021)