Mercato OM : « Il faut recruter l’anti-Kolasinac »

L’OM a recruté Kolasinac à l’hiver dernier pour remplacer Amavi, parti en prêt à Nice. Pour notre journaliste Mourad Aerts, il ne faut plus recruter ce genre de joueurs qui coûtent beaucoup d’argent et n’apportent pas grand chose.

Comme à son habitude, Jorge Sampaoli réclame des renforts. Cet hiver aussi, le coach argentin a demandé des recrues à son président et a obtenu les arrivées de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac. Le Bosnien n’a pas vraiment réussi à apporter ce qu’il devait sur le côté gauche de la défense de l’OM.

Il faut arrêter de privilégier la carte de visite — Mourad

Dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille, Mourad Aerts a répondu aux questions des abonnés. Notre journaliste ne veut pas que l’OM continue de recruter des joueurs de ce profil, et encore moins au poste de latéral qui demande de l’explosivité dans le football moderne.

« Qui pour jouer à gauche la saison prochaine? Amavi va faire son retour… Kolasinac est pas mal aussi. C’est bien, comme ça avec les deux, on aura 500 000 euros sur le côté gauche mais aussi sur le banc ! En début de saison, on parlait d’un autre système de jeu. Un système de jeu qui mettrait en avant Pol Lirola et Jordan Amavi. Mais ça a complètement changé lors de la préparation. Il faut savoir ce que l’on fait la saison prochaine. Il faut arrêter d’empiler les joueurs. Ce que j’aimerais voir comme recrutement ce sont des joueurs intelligents… L’inverse de Kolasinac. J’aimerais que l’OM recrute l’anti-Kolasinac. Quand je parle de ça, c’est aussi dans le sens d’arrêter de privilégier la carte de visite mais privilégier le joueur que l’on ne paiera pas très cher au niveau du salaire. Il faudra arrêter de recruter des joueurs à 250 000 euros par mois pour qu’ils soient sur le banc ! Est-ce qu’entre Lucas Perrin, Bamba Dieng, qui ont coûté moins cher, ce n’est pas mieux d’avoir ça que Bakambu et Kolasinac? « Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (16/05/22)

