Mercato OM : « Il faut recruter un attaquant cet hiver »

Dans le dernier numéro de Débat Foot Marseille, nos journalistes ont évoqué le mercato hivernal à venir. André Villas-Boas n’aura peut-être pas les moyens de recruter à la fois un latéral droit et un avant centre supplémentaire durant le marché des transferts en janvier. Pour notre journaliste Nicolas Filhol renforcer l’attaque de l’équipe est une priorité.

« Je recruterai plutôt un attaquant car le poste de latéral droit, même si Sakai c’est pas fou, tu ne vas jouer plus qu’un match par semaine et il tiendra la route, surtout si le collectif est meilleur. C’est pas un mauvais latéral droit. Si je pouvais choisir un avant centre avec un autre profil pour proposer un autre jeu plus offensif, cela pourrait être intéressant. Après, trouver un attaquant en prêt qui ne joue pas dans un grand club, c’est toujours compliqué… En plus, imagine Dario Benedetto se blesse.. Tu vas rejouer avec Valère Germain en pointe ? Là ça va être la galère. Donc si tu prends un autre attaquant tu t’offres une sécurité quand même » Nicolas Filhol –Source Footballclubdemarseille.fr