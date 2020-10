Mercato OM : « il faut réintégrer Mitroglou! »

Le mercato 2020 est terminé même si l’OM pourrait encore s’offrir un joker dans les prochains jours. Si certains se montrent plutôt critique, ce n’est pas le cas du journaliste Giovanni Castaldi…

Ce dernier a expliqué que les recrues pourraient être de bonnes pioches comme Cuisance et Henrique. Enfin, Castaldi aimerait voir Mitroglou faire son retour dans l’effectif… ce qui ne semble pas être la tendance…

Cuisance quand il était courtisé par Leeds avec Marcelo Bielsa, tout le monde criait au génie en disant que c’est un joueur fantastique

“Les joueurs qu’ils ont pris, je les trouve très cohérents par rapport au nouveau projet et par rapport à ce que veut mettre en place Pablo Longoria. Luis Henrique, tout le monde le critique mais personne ne l’a encore vu jouer. Ça se trouve, ce sera un très bon joueur, il n’a que 18 ans. Cuisance, très sincèrement, quand il était courtisé par Leeds avec Marcelo Bielsa, tout le monde criait au génie en disant que c’est un joueur fantastique. Maintenant, on fait la fine bouche parce qu’il est à l’Olympique de Marseille. Il faut être content parce que c’est un joueur avec un immense potentiel. La réserve que je mets, c’est sur le latéral droit et le numéro 9. J’espère qu’ils vont remettre Mitroglou. Je l’ai pas trouvé si nul que ça avec l’OM, il faut le réintégrer”.

Giovanni Castaldi – source : La chaine l’Equipe (07/10/2020)