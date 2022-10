Mercato OM : Il met les points sur les i concernant son ancien club et raconte son départ !

Erigé cette saison par Igor Tudor comme l’un des piliers de la formation olympienne, Mattéo Guendouzi fait partie des grands gagnants du changement d’entraîneur opéré par la direction marseillaise cet été. Epanoui dans la cité olympienne, l’international a profité d’une interview accordée à BeIN Sports, l’international français est revenu sur les conditions de son départ d’Arsenal.

Titularisé 13 fois cette saison et auteur de deux buts et une passe décisive toute compétitions confondues, Mattéo Guendouzi est devenu un joueur incontournable de l’ère Tudor et les supporters le lui rendent bien. Ses performances lui permettent de décrocher régulièrement son ticket pour les rassemblements de l’Equipe de France avec, comme objectif, la Coupe du Monde au Qatar.

L’étincelle qui a mis le feux aux poudres ?

Si aujourd’hui le milieu jouit d’une situation stable, cela n’a pas toujours été le cas, comme lorsqu’il a fait parler de lui en mal à cause d’un contentieux avec l’attaquant Neal Maupay lors d’une rencontre entre Brighton et Arsenal. Guendouzi aurait insulté son compatriote pendant tout le match et a fini par le saisir à la gorge dès le coup de sifflet final dans un excès de colère.

« Pour moi ça a pris trop de proportions. C’était un geste, mais comme il y en a beaucoup sur le terrain tous les week-ends. J’entends beaucoup de choses qui se disent sur les terrains, des trucs dans les couloirs, c’est le football. Il se passe beaucoup de choses, on ne peut pas en parler tout le temps ». Mattéo Guendouzi – BeIN Sports – 23/10/2022

Relayé par les journaux du pays, le geste aurait ensuite été très mal vu par la direction des Gunners, qui a choisi de s’en désolidariser. Beaucoup ont vu un lien entre cet évènement et la décision d’Arteta de mettre de côté le milieu français pour le reste de la saison. Une théorie que Mattéo Guendouzi lui-même réfute.

« Les journalistes ont utilisé cette excuse pour dire qu’on avait une mauvaise relation, que c’est à cause de ça que j’ai arrêté de jouer ou que je suis parti d’Arsenal. Pas du tout, c’est un geste comme il peut y en avoir sur les terrains. Il y a beaucoup de nervosité des fois, beaucoup de problèmes sur les terrains. En tout cas, cela n’a rien à voir avec tout ça » Mattéo Guendouzi – BeIN Sports – 23/10/2022Malgré cet évènement, Mattéo Guendouzi ne nie pas sa mauvaise relation avec son ex coach, Mikel Arteta, qui fait partie des raisons pour lesquelles il a préféré quitter le club londonien.

« C’est vrai que je n’avais pas la plus belle des relations avec lui (Arteta). Après, j’ai toujours essayé de travailler, toujours donné le maximum de moi-même à l’entraînement et en match. J’ai joué quand même quelques matchs avec lui, j’ai fait quand même de belles performances. Il a préféré d’autres joueurs et je respecte cette décision. C’est pour ça qu’après j’ai décidé aussi de partir parce que j’étais encore jeune, j’avais besoin de temps de jeu pour continuer à progresser. Le plus important quand tu es jeune, c’est de jouer » Mattéo Guendouzi – BeIN Sports – 23/10/2022

