OM : Clauss doit être plus tueur !

« Parfois, le foot est injuste et ça a été le cas ce soir. L’équipe m’a beaucoup plu. Si une équipe méritait de gagner, je pense que c’était la nôtre. J’ai dit aux garçons de ne pas être tristes, je suis fier d’eux. C’est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur match de la saison. Je suis fier du match qu’a fait l’équipe, maintenant il faut relever la tête et aller de l’avant. Je signerai ce soir pour reproduire le même jeu. On gagnerait tous les dimanches si on jouait comme ça à chaque fois. Tout ce que l’on a fait ce soir est à refaire, c’est un point de départ pour avancer. On a un match dans quatre jours. Une question de réussite ? Je ne me rappelle pas de match qu’on ait gagné sans l’avoir mérité. Je ne pense pas que ce soir (hier), ce soit de la chance ou de la malchance. L’entrée de Gueye ? Il a fait un gros match. Comme Lens jouait en 3-5-2, il n’y avait vraiment besoin que de deux défenseurs et au final, il jouait presque plus haut, presque comme un milieu de terrain. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse