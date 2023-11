Mercato OM : « Il n’a jamais joué à un niveau qui permettrait de critiquer les choix du coach »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Ce mardi, La Provence évoquait la possibilité d’un retour de Luis Henrique à l’Olympique de Marseille lors du mercato d’hiver. Les propos d’un journaliste d’O Globo ne sont pas rassurants.

Gilberto Perez Giba, journaliste pour le média brésilien O Globo a eu des propos peu rassurants sur les dernières prestations de Luis Henrique. Depuis quelques matchs, l’ailier qui appartient toujours à l’OM a moins de temps de jeu. L’hypothèse d’une mise à l’écart pour ne pas payer l’option d’achat mise dans le prêt initial a été émise par La Provence mais le journaliste affirme que ses récentes performances n’ont tout simplement pas été au niveau.

« Il a montré qu’il avait du potentiel, mais il est trop inconstant pour démarrer chaque rencontre. Au club, personne ne dit ouvertement que sa mise à l’écart est liée à son contrat. Certes les supporters s’interrogent sur sa gestion, mais la réalité est qu’il n’a jamais joué à un niveau qui permettrait de critiquer les choix du coach », a explique le journaliste à La Provence. De quoi ne pas rassurer les supporters marseillais si le Brésilien fait bien son retour à l’hiver 2024.

Luis Henrique, premier feuilleton du mercato d’hiver L’ailier, prêté à Botafogo jusqu’en fin d’année, pourrait retrouver le chemin de La Commanderie en janvier.

Un début de saison prometteur

« Aujourd’hui il est beaucoup plus puissant qu’avant il va plus vite et met pas mal de buts. », confirmait Demetrius Ferreira à FCM au début de la saison. Selon l’ancien joueur, « il pourrait apporter à l’OM, s’il retourne là-bas. ». D’autant plus que le Brésilien est « un joueur de couloir et pas un numéro 9″ comme il avait été présenté à son arrivé à Marseille. Il est souvent positionné à gauche. Un poste où, actuellement, l’OM a un manque de joueur. Même si l’Olympique de Marseille va sûrement recruter, il sera intéressant de lui donner sa chance à son retour.

« Je crois qu’il pourrait s’imposer à Marseille il a vraiment progressé, mais il faudra lui donner le temps et avoir un autre brésilien dans l’équipe ça pourrait l’aider. Le revoir à l’OM serait une bonne chose. Je conseille aux dirigeants de le récupérer après son prêt. », explique notre invité.