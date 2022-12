Mercato OM : « Il ne faut pas relancer la piste Ronaldo »

Cet été, les supporters de l’OM s’enflammaient presque ironiquement sur le hashtag RonaldOM, en espérant secrètement voir la star portugaise débarquer en terre provençale. Plusieurs démentis de Pablo Longoria ont fait retomber l’enthousiasme des marseillais.

L’ambassadeur Olympien Basile Boli a pourtant lâché une bombe sur le plateau de l’émission NW Sport TV : « Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec l’OM, je pense qu’il aurait dû venir à Marseille, il aurait apporté quelque chose au championnat de France. On espère pour lui qu’il va trouver un bon club ».

La rumeur était donc vraie ! Le clan de Ronaldo a bien discuté avec les dirigeants de l’OM. Les intervenants de l’émission Débat Foot Marseille se sont demandés si faire venir le portugais est une si bonne opération…

« Je pense qu’il ne faut pas relancer la piste Ronaldo parce que c’est quelqu’un qui se prend pour un joueur qu’il a été et qu’il n’est plus. Tu as vu les derniers matchs de Ronaldo ? Il était en sélection et ça l’a sorti du 11 parce que c’est un mec qui dans sa tête, n’a pas perdu de sa superbe alors que dans la réalité il a un peu perdu sa superbe…C’est compliqué à gérer. En club c’est un joueur qui demande encore des salaires stratosphériques alors qu’il n’a plus le niveau des salaires qu’il demande. Moi je trouve ça très compliqué parce que tu vas le faire jouer comment ? Il va jouer à quel poste dans le système Tudor ? En pointe ? Il ne va pas faire le pressing ? Faut arrêter. Je ne dis pas que c’est un mauvais joueur, mais qu’est-ce que ça va faire dans un vestiaire, un joueur comme Ronaldo à l’OM ? Est-ce que tu vas pas mettre un bordel monstre en faisant venir un joueur qui à priori est très mal conseillé et qui n’a que des courtisans ? Il est dans une spirale négative, je trouve ça dangereux. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 19/12/2022

