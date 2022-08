Moussa Maaskri est revenu hier pour FC Marseille sur la gestion de Bemba Dieng à l’OM. Il comprend la volonté de Tudor d’écarter un joueur en instance de départ mais réclame que la situation se règle rapidement.

Pour l’acteur Moussa Maaskri, Tudor fait le bon choix en écartant Bemba Dieng de l’équipe. Il comprend la volonté de l’entraîneur croate de ne pas faire jouer un joueur qui est sur le départ. Il insiste néanmoins sur le fait que la situation doit se régler rapidement sous peine de devenir problématique pour le club. Maaskri estime qu’il n’y a pas de fautifs dans cette affaire et que chacun défend ses intérêts. Pour lui, la situation doit se régler à l’amiable le plus rapidement possible dans l’intérêt du joueur et du club.

« C’est une situation particulière qu’il faut régler au plus vite ! »

« C’est dommage parce que c’est un jeune joueur. Il a l’avenir devant lui. Il ne faut pas le stopper dans son élan. C’est aussi à lui de savoir ce qu’il veut faire à l’OM. Je pense que Dieng est victime de la gestion de Tudor. Il ne veut pas mettre dans son équipe un joueur qui est sur le départ et ça peut se comprendre. Il aura plus intérêt à mettre sur le terrain quelqu’un qui va jouer cette saison plutôt qu’un joueur qui va probablement partir avant la fin du mercato. C’est une situation qui est un peu particulière. Je ne pense pas qu’il y ait de coupable dans cette affaire, que ce soit du côté du joueur ou du côté du club. C’est une situation qu’il faut vite régler. Bemba Dieng, c’est un bon joueur de football et il a besoin de jouer. Si ce n’est pas à l’OM, ce sera ailleurs C’est un peu un problème de riche. On a beaucoup de joueurs et on doit se séparer de plusieurs d’entre eux qui ont pourtant des qualités pour faire de la place à d’autres. » Moussa Maaskri – Source : Football Club de Marseille (08/08/2022)

