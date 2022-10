Mercato OM : « il nous faut une doublure au poste de défenseur axial droit ! »

Grandement renouvelée lors du mercato estival, la défense marseillaise est capable du meilleur comme du pire. La rotation est également un vrai casse-tête pour Igor Tudor depuis le début de la saison. Tenu par Chancel Mbemba, le poste d’axial droit pose problème pour l’équipe de Débat Foot Marseille.

Notre journaliste Nicolas Filhol estime qu’il manque un axial droit afin de pouvoir faire souffler d’avantage Chancel Mbemba.

Bailly quand il peut jouer ça va, s’il ne fait pas trop le cacou

« Il y a un autre poste où il nous faudrait une doublure, c’est le poste de défenseur axial droit, parce que notre Mbemba est obligé de faire tous les matchs et je pense qu’il y a un problème de ce côté-là. Axial gauche tu peux mettre Gigot, Balerdi, Kolasinac. (…) Bailly quand il peut jouer ça va, s’il ne fait pas trop le cacou… » Nicolas Fillhol – Débat Foot Marseille – 10/10/2022

« Gigot il peut jouer à droite mais après tu as beaucoup d’absences, tu as Bailly qui n’est pas à 100%, Kolasinac qui est pas de retour… » Rayane Benmokrane – Débat Foot Marseille – 10/10/2022

J’attends de voir Bailly trois, quatre matchs d’affilé

« Bailly est blessé, à Manchester il était souvent blessé. Moi je me plains depuis le mercato d’été que défensivement c’est pas une grosse défense. C’est malheureux mais au niveau européen il te faut de la qualité, Mbemba sort du lot, Balerdi est capable de faire un gros match, Gigot a joué en UEFA mais ce n’est pas un international, Bailly qui est souvent blessé, Kolasinac c’est pas le top du top. Ça en fait quatre quand même, il y a Mbemba, qui est pour moi le meilleur derrière, mais après ? (…) Mais moi j’attends de voir Bailly trois, quatre matchs d’affilé ! Pour l’instant on le vois pas, je critique pas ses qualités, mais j’attends de voir. » Jean Charles De Bono – Débat Foot Marseille- 10/10/2022A LIRE AUSSI : OM : Deux gros retours confirmés (et 3 absents) face au Sporting !

