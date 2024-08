Mercato OM : « Il nous manquait ce petit mec qui peut réveiller un match »

Invités de l’émission Débat Foot Marseille, Pape Seck, créateur de contenu sport sur Instagram et Jeremy Attali, rédacteur en chef d’Actu Marseille se sont exprimés sur l’arrivé de Neal Maupay.

Après la blessure de Faris Moumbagna, l’OM a recruté Neal Maupay en doublure à Elye Wahi. Pape Seck, créateur de contenu sport sur Instagram et Jeremy Attali, rédacteur en chef d’Actu Marseille ont pu s’exprimer sur ce recrutement dans Débat Foot Marseille. « C’est un profil qui me plaît, c’est un tueur à gages. Sur les réseaux sociaux il est actif, j’ai vu qu’il était vraiment chambreur et il manquait un peu de ça depuis le départ de Guendouzi. Un peu comme Joey Barton et j’aime bien ça », se réjouit le créateur de contenu.

« Je l’ai vu commencer à Nice, il me plaisait beaucoup car très jeune, il a mis 3 buts sur sa première année en 10 entrées. Après ça a été plus compliqué pour lui mais c’est l’Angleterre hein, ce n’est pas la Ligue 1. Donc pour être une doublure voir plus, on verra si Wahi retrouvera le niveau qui était vraiment le sien à Montpellier. Ça peut être sympa, c’est un mec qui a un petit truc en plus qui peut jouer avec les supporters et ça on aime bien. Il nous manquait ce petit mec qui peut réveiller un match » a déclare le journaliste d’Actu Marseille.

