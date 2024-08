Mercato OM : L’énorme montant des obligations d’achat pour 2025 !

Pablo Longoria et Mehdi Benatia réalise un gros mercato avec de nombreux départs mais aussi de gros investissements, mais une partie des recrues le sont en prêt avec un paiement de leur OA dans un an. L’OM devra payer près de 42 millions d’euros l’été prochain, après 4 contrats incluant des options d’achat obligatoire. Si les dirigeants marseillais décident de garder Valentin Carboni, la somme due sera encore plus élevée.

C’est le dernier jour du mercato ! Les clubs français ont jusqu’à ce soir, 22h59, pour finaliser leurs dernières transactions. Du côté de l’Olympique de Marseille, la période de transferts a été fructueuse. Les dirigeants ont cumulé les obligations d’achat pour éviter le manque de liquidités, ce qui fait une belle somme à payer l’été prochain.

42 millions d’euros sans Carboni

Les prêts de Lilian Brassier, Pierre-Emile Højbjerg, Jonathan Rowe et bientôt Neal Maupay ont tous un point commun : ils incluent une obligation d’achat, que l’OM devra payer l’été prochain. En cumulant les sommes dues, cela fait un total d’environ 42 millions d’euros. Si les dirigeants marseillais décident de garder Valentin Carboni, le montant s’élèvera aux alentours de 78 millions d’euros !

