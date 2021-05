Mercato OM: Il n’y aurait pas d’accord entre Marseille et Seko Fofana !

A la recherche d’un milieu de terrain pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille sonderait le RC Lens pour le transfert de Seko Fofana. Si un accord entre le club et le joueur a été annoncé, il n’en n’est rien selon L’Equipe.

Qui viendra compléter le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille la saison prochaine ? Pablo Longoria se lance sur un chantier important de ce mercato puisque plusieurs joueurs devraient quitter le club. Boubacar Kamara pourrait s’en aller cet été, comme Valentin Rongier en cas de belle offre ou encore Ntcham et Cuisance, non retenus après leur prêt. Avec le départ de Morgan Sanson, pas vraiment remplacé, l’OM manque de monde dans ce secteur. Pour l’instant, seul Pape Gueye est sûr d’être présent la saison prochaine.

En quête d’un milieu, Marseille s’est renseigné sur le Lensois Seko Fofana. Il n’y a pas d’accord contractuel avec le joueur. La valorisation est de quelque 25 M€ https://t.co/zBzqQ6CmSR pic.twitter.com/HVCEY56tqV — L’ÉQUIPE (@lequipe) May 26, 2021

Discussions avec lens mais pas d’accord avec fofana

A LIRE: LONGORIA SE PRÉPARE AU MERCATO, LE CLAN BIN TALAL DÉMONTE LA RUMEUR DE LA VENTE ET COUP DUR POUR MILIK… LES 3 INFOS OM DU 26 MAI !

Si le dossier Gerson semble bien avancé, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli multiplient les pistes pour densifier le milieu de terrain marseillais. Pour remplacer Bouba Kamara, les noms de Pulgar, de Guendouzi ou encore de Vidal circulent mais l’OM s’intéresserait aussi à Seko Fofana. Le joueur de Lens plairait aux dirigeants marseillais, qui auraient entamé les discussions avec le club nordiste. Cependant, selon l’Equipe et Foot Mercato, aucun accord n’a été trouvé entre le joueur et l’OM, contrairement à ce qui avait été annoncé plus tôt dans la journée par RMC Sport.

« L’OM a activé ces derniers jours la piste de Seko Fofana, du RC Lens. Des discussions ont eu lieu entre Marseille et l’ancien joueur de l’Udinese. Un accord entre le joueur et l’OM existerait. Le RC Lens demande au moins 20M€ ! » Mohamed Bouhafsi, RMC – Source : Twitter (26/05/21)