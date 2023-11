Mercato OM : « Il personnifie malheureusement le manque de talent de cet effectif »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille ce lundi sur le plateau de Football Club de Marseille. Un extrait consacré à Vitinha titulaire face à Lens dimanche dernier et auteur d’un match très moyen.

L’Olympique de Marseille est actuellement en pleine crise de résultats. Après deux défaites consécutives contre Lens et Lille, et une seule victoire lors des 8 derniers matchs, le club marseillais se retrouve à la 10e place du classement de Ligue 1. Offensivement l’équipe de Gennaro Gattuso est en grande difficulté. Dans l’émission Débat Foot Marseille de ce lundi, le journaliste Nordine Ali Said évoque notamment le niveau de l’attaquant de l’OM Vitinha titulaire face à Lens dimanche soir.

« Vitinha personnifie malheureusement le manque de talent de cet effectif »@nordinealisaid #OM #TeamOM pic.twitter.com/8FlP9bylnh — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 15, 2023

Montre nous que les entraîneurs qui ne t’ont pas fait jouer se sont peut être trompés

« Vitinha il faudrait qu’il soit aligner plusieurs fois pour que l’on puisse juger son niveau. mais dans ses quelques titularisations, on aurait aimé fois ne serait-ce que trois minutes où il y a quelque chose sur un contrôle orienté, une frappe. Sur une action, un déplacement, fais nous un truc pour nous montrer que les entraîneurs qui ne t’ont pas fait jouer se sont peut être trompés. Mais là malheureusement, il personnifie le manque criant de talent de cet effectif » a ainsi expliqué le journaliste de LCI sur notre plateau.

Retrouvez l’intégralité de l’émission Débat Foot Marseille ci-dessous :