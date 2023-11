La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Sur les ondes de RMC, un joueur de Ligue 1 est revenu sur les raisons de son transfert avorté à l’Olympique de Marseille.

Présent dans l’émission Rothen S’enflamme, Andy Delort a évoqué les diverses erreurs de casting à l’OM pour le poste d’attaquant ces dernières années. L’international algérien est également revenu sur les raisons de son transfert avorté au sein du club phocéen.

A LIRE AUSSI: OM : Mbemba, la belle montée en puissance !

« On m’a dit lorsque je devais signer à l’OM que j’étais trop vieux »

« Pourquoi je ne suis pas allé à l’OM ? Ils ont pris Suarez à ma place (rires). Si je demandais trop d’argent ? Non, au contraire, mais on m’a dit lorsque je devais signer à l’OM que j’étais trop vieux. Si je vais à l’OM si on m’appelle demain ? Non, c’est trop tard. Ils n’ont pas voulu m’acheter à 29 ans en pleine bourre parce que j’étais trop vieux », a confié l’attaquant d’Umm Salal SC au Qatar.

Une raison de plus pour Delort qui a confié lors d’un live pour TeamFootball en octobre dernier qu’il avait finalement opté pour Nice car l’OM n’avait pas réussi à faire partir à temps Duje Caleta Car.

« L’OM c’était mon rêve de gosse. J’ai discuté avec Sampaoli, c’était quasiment fait… Mais ça ne s’est pas fait parce que l’OM devait vendre Caleta-Car, et je devais attendre jusqu’au 31 août, avait expliqué Andy Delort. (…) J’avais mis le focus sur l’OM, mais Nice est arrivé et Christophe Galtier, c’est quelqu’un qui a un charisme. Donc j’ai pris la décision d’aller à Nice. Et du jour au lendemain, je me suis fait insulter par les supporters de l’OM ».