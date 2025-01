Mercato OM : Ils vont récupérer 75M et foncent sur Wahi !

Devenu remplaçant et actuellement blessé, Elye Wahi attire les prétendants. Si l’OM ne semblait pas initialement vendeur cet hiver, les nombreux intérêts feraient réfléchir la direction olympienne. Selon RMC Sport, le joueur pourrait même faire ses valises rapidement du côté de la Bundesliga….

La rumeur concernant Elye Wahi et un potentiel départ de l’OM prend de plus en plus d’ampleur sur ce mercato hivernal. Après les différents intérêts évoqués depuis le début de ce mercato hivernal, ce serait, cette fois-ci, selon les informations de RMC Sport, le club de Francfort qui serait passé à l’action pour s’attacher les services du jeune attaquant français. L’actuel troisième de Bundesliga, qui était déjà intéressé par Wahi lors de son départ de Montpellier à l’été 2023, serait en effet à la recherche d’un remplaçant à Omar Marmoush, en partance vers Manchester City. Toujours selon RMC Sport, le club allemand n’est toutefois pas seul sur ce dossier puisque deux clubs anglais dont West Ham seraient également attentifs à la situation de l’ancien lensois.

L’OM veut récupérer son investissement.

Passé derrière Neal Maupay dans la hiérarchie des numéros 9 aux yeux de De Zerbi, Elye Wahi pourrait donc bel et bien quitter le club dès cet hiver. Cependant, l’OM, qui l’a acheté 25M plus des bonus cet été, ne compte pas lâcher le joueur à n’importe quel prix. En effet, toujours selon RMC Sport, les dirigeants phocéens souhaiteraient au moins récupérer leur investissement estival. Le média sportif ajoute également que si l’ancien montpelliérain venait à quitter le club, la direction se mettrait à la recherche d’un remplaçant.

Affaire à suivre…

