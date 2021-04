Mercato OM : Informations contradictoires autour du prix de Thiago Almada

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un mercato des plus agités. Les dirigeants olympiens travaillent déjà sur de nombreux dossiers comme l’a indiqué Pablo Longoria. Le jeune argentin Thiago Almada serait l’un des jeunes joueurs visés.

Le nom de Thiago Almada a déjà été lié à l’Olympique de Marseille cet hiver. Le club de Vélez Sarsfield réclamait une somme trop importante pour les finances dont disposait Pablo Longoria qui n’était alors que directeur sportif. Marseille pourrait revenir à la charge cet été pour tenter d’attirer le jeune argentin qui plaît beaucoup à Jorge Sampaoli.

SAMPAOLI AURAIT PRIS CONTACT AVEC ALMADA

Il y a quelques jours, le journaliste César Luis Merlo indiquait sur le plateau de TyC Sports que Thiago Almada était toujours dans les petits papiers de Longoria et qu’une offre pourrait être faite rapidement. En conférence de presse ce mercredi, le président de l’OM n’a pas souhaité confirmer cette information. Aura-t-il les moyens financiers pour aller au bout de ce dossier ? Les négociations avec Vélez Sarsfield pourraient être compliquées. Et pour cause, selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport le club argentin réclamerait pas moins de 20 millions d’euros pour son jeune milieu offensif.

De son côté le journal La Provence indique que ce transfert pourrait se négocier à pour la moitié de ce prix. « 22 Millions c’est une somme importante pour un jeune de 20 ans, mais il y a une inflation dans les prix, notamment en Argentine. Je pense en tout cas que Velez ne sera pas vendeur à moins de 15 millions USD, soit environ 12 millions d’euros », nous confiait récemment Olivier Gotteland, agent basé en argentine.

𝗨𝗻𝗮 𝗷𝗼𝘆𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗳ú𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗮𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼, 𝗮 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗿 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮 ¡Bomba de @CLMerlo! ¿Thiago Almada se va de Vélez? pic.twitter.com/xAHcNsqmxf — ⚡ Presión Alta ⚡ (@presionalta) April 23, 2021

LE PROFIL d’ALMADA

Le quotidien italien indique par ailleurs que l’Inter est très intéressé par Thiago Almada. Ce dernier est sous contrat avec Vélez jusqu’en 2023. Sa clause libératoire serait de 22 millions d’euros.

L’Argentin évolue au poste de milieu offensif et peut également jouer sur les côtés en tant qu’ailier. Il mesure 1,71m, est assez rapide et est doté d’une technique bien au-dessus de la moyenne. Pour avoir un aperçu, voici une vidéo proposée par le compte Twitter Glophar.

Thiago Almada (2001, Velez) Best skills 🤯pic.twitter.com/HJnbEUBrlY — Glophar (@Glophar) April 23, 2021

SON ENTOURAGE DÉMENTAIT UN INTÉRÊT EN JANVIER

En janvier dernier, le jeune argentin de 19 ans était annoncé dans le viseur de l’OM. L’entourage avait été contacté par RMC Sports et démentait une approche de la direction marseillaise. Les deux clubs de Manchester souhaiteraient également le récupérer mais sa proximité avec Sampaoli pourrait le convaincre de le rejoindre en Ligue 1.