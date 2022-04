Mercato OM : Interêt confirmé pour cette pépite uruguayenne ?

Pablo Longoria pourrait encore procéder à un mercato estival très actif. Le président de l’OM travaille sur énormément de dossiers, dont celui du jeune attaquant de l’Inter, Martin Satriano…

Selon les informations du journal anglais The Mirror, Chelsea et Tottenham gardent un œil sur l’attaquant de l’Inter Milan Martin Satriano. Le joueur de 21 ans a marqué quatre buts en 11 apparitions et a suscité l’intérêt de plusieurs clubs à travers le continent depuis son prêt à Brest en janvier dernier.

Du monde sur Satriano, mais…

Le média anglais confirme également que l’attaquant de 21 ans est dans le viseur de Lille et Marseille. Martin Satriano est prêté par l’Inter jusqu’en juin mais dispose d’un contrat avec le club italien jusqu’en 2027. Les deux clubs anglais ont des moyens financiers bien plus conséquents que ceux du club phocéen. La chance de l’OM dans le dossier pourrait être le temps de jeu : Marseille semble plus à même d’en offrir à Martin Satriano que Tottenham et Chelsea. Ce qui pourrait faire la différence le moment venu dixit le Mirror. A suivre…

Agoume so so good and the turn and finish from Satriano even better, we cooking boys pic.twitter.com/fh9u35a21m — thomas (@FClMthomas) July 17, 2021

Récemment, Jorge Sampaoli a réaffirmé son besoin d’avoir une équipe compétitive pour la saison prochaine. Pour cela, il faudra donc que Frank McCourt, le propriétaire du club remette la main à la poche malgré ses derniers efforts financiers et son désir de rééquilibrer les comptes du club. Pour notre consultant, Jean-Charles de Bono, la demande de Sampaoli est message clair au propriétaire américain qu’il faut qu’il écoute :

« Je pense que Sampaoli anticipe, il tape à la porte de McCourt en lui disant « si vous voulez qu’on aille taper les sommets la saison prochaine, il faut que vous soyez présent et que vous remettiez de la fraiche pour recruter de bons joueurs » (…) il y a 90 millions qui vont tomber (…) si il veut se rembourser il n’a qu’à vendre le club. Si tu n’est pas ambitieux et investir dans un club de football, tu ne gagnes rien (…) McCourt aujourd’hui il a Longoria qui travaille bien, Sampaoli qui aujourd’hui répond aux attentes des marseillais donc donnons lui les armes et les joueurs pour faire quelque chose la saison prochaine » Jean Charles De Bono – Source : Football Club Marseille (04/04/2022)