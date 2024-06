La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Invité de notre émission Foot Débat Marseille, le youtubeur et supporters de l’OM, Raphfootball, s’est confié sur l’arrivée prochaine du milieu de terrain Ismaël Koné. Un joueur qui pourrait énormément apporter dans le système de jeu de De Zerbi et qui rappelle un autre milieu de terrain passé par l’OM, sous la coupelle de Marcelo Bielsa.

Notre émission Foot Débat Marseille recevait le youtubeur fan de l’OM, Raphfootball. Invité à réagir à l’actualité chaude de ces derniers jours, Raphfootball s’est exprimé sur l’arrivée de Ismaël Koné, qui devrait être officialisé par l’OM d’ici quelques jours, et sur ce que pourra apporter le joueur dans une équipe entraînée par De Zerbi.

« C’est un profil à la Imbula »

Un milieu de terrain avec un vrai potentiel. « Ismaël Koné, c’est un international. Il joue la Copa America en ce moment. C’est un vrai numéro 8. Un peu un profil à la Imbula qu’on avait l’année Bielsa, explique Raphfootball. C’est quelqu’un qui fait des différences par ses conduites de balles, il a un côté percutant. Par contre il y a du progrès à faire dans ses passes et à la récupération. »

« Ça sera le numéro 8 »

« Dans le système De Zerbi qui joue souvent en 4-2-3-1, lui ça serait vraiment le numéro 8. Un triangle au milieu avec un vrai récupérateur, un relayeur si possible qui casse les lignes, ce qui serait le profil de Koné, et puis un vrai meneur de jeu. À voir s’il garde Ounahi aussi mais il rentrerait en concurrence avec lui. » À voir maintenant si la magie opérera entre le joueur et son futur coach.