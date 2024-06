Mercato OM : Mikautadze a trouvé un accord avec un club de L1 selon Fabrizio Romano !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Georges Mikautadze est très convoité d’autant que l’international géorgien réalise un très bel Euro.

Alors qu’il était annoncé dans le viseur de Lens, que Lyon a finalement gardé Lacazette, c’est bien Monaco qui pourrait attirer Georges Mikautadze. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, « l’AS Monaco a trouvé un accord verbal sur des conditions personnelles avec l’attaquant géorgien Georges Mikautadze. Monaco a également envoyé une proposition à Metz afin de se mettre d’accord sur le montant, en essayant d’anticiper sur les autres clubs… et de conclure un accord avant la fin de l’Euro. »

