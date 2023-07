Mercato OM : Ismaïla Sarr est impatient !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le néo-marseillais Ismaïla Sarr a publié sur son compte Instagram, ses premiers mots en tant que joueur de l’Olympique de Marseille. Le Sénégalais s’est engagé jusqu’en 2028 avec l’OM.

Ce lundi, Ismaïla Sarr est devenu la quatrième recrue du mercato olympien. Le Sénégalais a signé à l’Olympique de Marseille contre 11 millions d’euros et des bonus, selon RMC. L’ancien messin a paraphé un contrat de 5 ans avec l’OM et a immédiatement rejoint ses coéquipiers en Allemagne.

✅ Ismaïla Sarr a passé sa visite médicale avec l’OM. Il va s’engager pour 5 ans. Prix du transfert : 11 millions d’euros + bonus.https://t.co/6fUCgNmmDj pic.twitter.com/5zCwWd6Fpf — RMC Sport (@RMCsport) July 24, 2023

Hier, Ismaïla Sarr a publié un long message sur les réseaux sociaux pour exprimer sa joie et sa gratitude concernant sa signature à l’OM :

« Je suis heureux et fier de rejoindre l’Olympique de Marseille !

Il me tarde de découvrir le Stade Vélodrome, son ambiance électrique, et ses supporters passionnés. Je sais que ça va être incroyable ! 🙌

Je veux également profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement le président, le directeur sportif et le coach pour avoir facilité ma venue à l’OM avec un projet ambitieux auquel j’adhère et pour lequel je me donnerai à 1000%

Ensemble, rendons cette saison inoubliable. Je suis impatient de vous retrouver dans les tribunes et de vivre ces moments magiques avec vous tous !

Allez L’OM !!!💪🔵⚪️ »

Communiqué de l’OM concernant Ismaïla Sarr

Formé à l’AS Génération Foot au Sénégal, Ismaïla Sarr débute sa carrière en 2016 au FC Metz. Après une première saison remarquée, l’attaquant sénégalais s’engage en faveur du Stade Rennais FC à l’été 2017, dispute 77 rencontres, marque 18 buts et délivre 16 passes décisives en deux saisons. Il remporte la Coupe de France avec le club breton en 2019. Cette même année, c’est dans la banlieue nord-ouest de Londres à Watford qu’Ismaïla Sarr décide de poser ses valises. Sous les couleurs des Hornets, il inscrit 34 buts et compte 24 passes décisives en 131 rencontres jouées. Le natif de Saint-Louis dénombre également 54 sélections avec l’équipe nationale du Sénégal à seulement 25 ans – pays avec lequel il soulève la Coupe d’Afrique des Nations en 2022.