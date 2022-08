Mercato OM : Issa Kaboré arrive, Jonathan Clauss est prévenu?

L’Olympique de Marseille devrait officialiser l’arrivée d’Issa Kaboré dans les prochains jours en provenance de Manchester City. Hubert Velud son sélectionneur au Burkina Faso prévient Jonathan Clauss.

Après des soucis au poste de latéral, l’Olympique de Marseille a recruté des joueurs de qualité. Nuno Tavares et Jonathan Clauss sont les deux grosses satisfactions de ce début de saison comme nous avons pu le voir en Ligue 1 face à Reims et Brest. Les deux latéraux ont cependant besoin de doublures.

Kaboré ne vient pas pour être la doublure de Jonathan Clauss

A gauche, Nuno Tavares est épaulé par Sead Kolasinac. Amavi semble quant à lui ne pas faire partie des plans d’Igor Tudor. A droite, Lirola a rejoint Elche et a laissé ce poste vacant pour le moment. Comme l’expliquait La Provence en exclusivité, ce trou ne devrait pas rester vide très longtemps.

En effet, Issa Kaboré est de plus en plus proche de rejoindre l’Olympique de Marseille. Le jeune latéral droit va rejoindre le club en provenance de Manchester City en prêt avec option d’achat estimée à 20M€ selon certains médias. La Provence a interrogé Hubert Velud, le sélectionneur du Burkina Faso. Ce dernier prévient Jonathan Clauss, son joueur n’est pas venu pour être une simple doublure !

« Mentalement c’est un guerrier, il n’a peur de rien. Au premier rassemblement en sélection, il avait une blessure à la cheville et j’ai pu l’utiliser sans problème, il était prêt à donner son corps et son sang pour le Pays. Vous pouvez aller à la guerre avec lui, c’est ce qu’il faut à Marseille. Vu son âge, il va encore progresser, non seulement au contact de Clauss, mais grâce au contexte général de l’OM. Par là, j’entends la structure du club, le staff technique, ça va lui faire passer un palier. (…) Je pense que Kaboré va surprendre : il ne sera pas loin de Clauss, même si j’aime aussi énormément ce joueur. Mais Issa est beaucoup plus jeune, il a une grosse marge de progression » Hubert Velud