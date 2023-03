Mercato OM : Issa Kaboré, la question d’un deuxième prêt ?

Prêté par Manchester City depuis cet été, Issa Kaboré peine à s’imposer après un prêt plutôt réussi à Troyes. La question de le garder se pose, bien que lever l’option d’achat ne semble pas d’actualité. Pour Patrick Bosso et Jean-Charles de Bono, le garder sous forme d’un deuxième prêt pourrait être une bonne idée.

Issa Kaboré est arrivé en prêt de Manchester City pendant le mercato estival. L’arrière droit de 21 ans peine à s’imposer à l’OM, dû à une rude concurrence à son poste, où Jonathan Clauss est devenu titulaire indiscutable. Il doit donc se contenter d’un faible temps de jeu et a du mal à saisir sa chance lorsqu’il rentre sur le terrain. Ses prestations décevantes passent mal du côté de Marseille. Les dirigeants ne devraient donc pas lever son option d’achat, estimée à 20 millions d’euros.

Trop cher pour le niveau montré depuis le début de saison, l’OM pourrait le conserver seulement sous forme d’un deuxième prêt, même si le montant du transfert vient à baisser. Les dirigeants olympiens doutent de cette option au vu du faible temps de jeu qu’il dispose, avec 21 apparitions dont 14 en tant que remplaçant, toutes compétitions confondues.

« Si c’est un prêt, pourquoi pas, il a très peu jouer mais est-ce qu’on lui donne la possibilité de s’exprimer ? Si t’es jeune et que tu es bon, tu joues. Aujourd’hui, dans le football moderne, tu n’as plus d’âge pour jouer, tu peux avoir 38 ans ou 16 et jouer. Lui, il a 21 ou 22 ans, pourquoi il n’est pas titulaire alors qu’il y a des grandes difficultés dans les couloirs marseillais ? Après, son transfert est à 20 millions, poser autant pour Kaboré, pour moi c’est cher pour un jeune qui joue très peu et qui ne s’est pas imposé. » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (20/03/23)