Mercato OM : Ivan Ilić était visé par le PSG ?

Selon Fabizio Romano , l’international serbe de 21 ans se serait déjà mis d’accord avec l’OM et devrait s’engager dans les prochaines heures. Le milieu offensif devrait toutefois rester à Vérone jusqu’à la fin de saison en prêt. Les dernières tractations sont actuellement en cours avec les dirigeants du Hellas Vérone sur ce point. Ce transfert devrait coûter à L’ olympique de Marseille 15 millions d’euros plus 2/3 M€ de bonus. Ivan Ilic signera quant à lui un contrat de 5 avant avec l’OM.

Ivan Ilić to Olympique Marseille, here we go! Exclusive news confirmed — OM are closing in on deal to sign top talented midfielder from Verona. 🚨🔵 #OM

Details: contract until 2028, €15m fee plus €2/3m add ons. Final steps before it’s signed.

Ilić will join in June, not now. pic.twitter.com/Tn6l1r4eUX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2023