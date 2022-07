Sur le plateau de « Débat Foot Marseille », Benjamin Courmes revient sur les investissements faits par l’OM lors de ce mercato, notamment sur les 10 millions supposément déboursés pour Luis Suarez.

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille », notre journaliste Benjamin Courmes, nous donne son sentiment sur les dépenses du club qui n’a pour l’instant fait aucune rentrée d’argent lors de ce mercato. Il s’inquiète notamment des 10 millions d’euros investis sur Luis Suarez, dont l’arrivée a été une surprise pour tout le monde.

« Tout le monde a cru que c’était l’autre Luis Suarez » – Courmes

« Le mercato là, t’as quand même était actif et pour l’instant t’as pas fait rentrer d’argent frais dans les caisses. Donc pour ça, il y a eu l’aval de McCourt. Pour Luis Suarez, on parle de 10 millions d’euros, avec Clauss, t’as déjà sorti quasiment 20 millions, même si c’est étalé avec les bonus etc. Mais t’as déjà investi un petit peu, moi j’étais très surpris que l’OM mette autant sur Luis Suarez, le nom il est sorti comme ça du jour au lendemain, t’apprends que t’as lâché 10 millions. Tout le monde a cru que c’était l’autre Luis Suarez, y a quelqu’un qui a mis un truc sur Twitter je crois que c’est Planète OM, qui disait « d’abord j’ai cru que c’était son homonyme après j’ai cru que c’était un fake », que c’était pas le vrai compte OM officiel qui annoncé la recrue. » Benjamin Courmes – Source : Football Club de Marseille (25/07/2022)

