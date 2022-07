Mercato OM : Les trois raisons qui empêchent Fofana de rejoindre Marseille !

Seko Fofana serait loin de rejoindre l’OM. L’ivoirien qui a déjà côtoyé Tudor ne serait pas en bon terme avec le coach marseillais, ce qui bloquerait le transfert, selon Sébastien Denis, journaliste Footmercato.

Tandis que des rumeurs annonçant un accord contractuel entre le joueur lensois et l’Olympique de Marseille, ces derniers jours. Le rédacteur en chef de Footmercato révèle que Seko Fofana ne serait finalement pas enclin à signer à Marseille. Outre les difficultés financières de l’OM dans ce dossier, le joueur qui a déjà évolué sous les ordres de Tudor lors de son passage à l’Udinese, ne s’entendrait pas avec le successeur de Jorge Sampaoli. Ce qui rendrait donc son arrivée sur la Canebière quasiment impossible.

Fofana pas fan de Tudor et trop cher (salaire et transfert) !

Le dossier est de toute manière financièrement compliqué tant que l’OM n’a pas vendu. En effet, l’ivoirien est estimé entre 25 et 30M€ par le RC Lens, une somme que les dirigeants olympien sont incapables de débourser pour le moment. Le milieu de terrain lensois, auteur d’une saison spectaculaire ne manque pas de prétendant. Mais Fofana est encore sous contrat jusqu’en 2024, ce qui ne force pas son club à le vendre dès cet été et qui pourrait parvenir à le conserver une saison de plus.

RAS sur Paris qui fonce sur Renato Sanches. Pour l’OM et en dépit des dernières rumeurs, il est inaccessible pour l’OM aussi bien sur le salaire que sur l’indemnité de transfert. En plus, il s’entend pas du tout avec Tudor qui était son coach à l’Udinese… — Sébastien Denis (@sebnonda) July 26, 2022

Seko Fofana me disait qu’ils étaient rarement aussi prêts tôt — Samba

D’après l’ancien gardien de l’OM, Seko Fofana a été très impressionné par la prestation de ses coéquipiers lors de la rencontre face au club italien. Une déclaration qui donne un premier indice sur la volonté de Seko Fofana de rester à Lens?

« En tout cas je sens bien le groupe. Tout à l’heure, Seko Fofana me disait qu’ils étaient rarement aussi prêts, tôt. Alors je pense que c’est de bon augure. On devra confirmer face à West Ham parce qu’à ce moment-là, on sera vraiment très proche du championnat. Mais on a encore quelques automatismes à trouver » Brice Samba – Source : Zone Mixte (23/07/22)