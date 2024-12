Mercato OM : « J’aime à peu près tout de lui et de son début de saison »

Depuis son arrivée à l’OM, Geronimo Rulli s’est rapidement imposé comme un leader de la défense marseillaise, impressionnant les observateurs par sa sérénité et son efficacité. Jérôme Alonzo, ancien gardien de l’OM, a salué ses qualités, notamment sa présence sur le terrain, son calme et sa capacité à endosser rapidement un rôle de leader.

Depuis son arrivée à l’OM en 2023, Gerónimo Rulli s’est imposé comme un élément clé de la défense marseillaise. Son début de saison a impressionné de nombreux observateurs, dont Jérôme Alonzo, ancien gardien de l’OM et consultant pour L’Équipe. Ce dernier a exprimé son admiration pour les qualités de Rulli, tant sur le terrain qu’en dehors.

« J’aime à peu près tout de lui et de son début de saison. Il est juste, en tant que gardien et en tant que leader. » Alonzo souligne la solidité et la sérénité du gardien argentin, qui a rapidement pris le rôle de leader au sein de l’équipe. Ce n’est pas une tâche facile à l’OM, où les attentes sont élevées. Ce qui frappe particulièrement l’ex-gardien, c’est l’absence de surjeu dans le style de Rulli. « Je suis admiratif du fait qu’il ne surjoue pas le côté sud-américain, alors qu’on pourrait se dire que c’est OM-compatible. »

Rulli a une vraie présence, une aura

Selon Alonzo, Rulli possède une présence naturelle, une aura qu’on ne trouve pas chez tous les gardiens. « Il a une vraie présence, une aura. Ça, tu l’as ou tu ne l’as pas, et c’est ce que Pau Lopez n’a jamais eu. » Cette aura est essentielle pour réussir dans un club aussi exigeant que l’OM. Le calme de Rulli, son attitude posée et son leadership lui ont permis de s’imposer rapidement, une qualité que Alonzo qualifie de « force tranquille », comparable à celle des plus grands gardiens.



« N’est pas Mandanda qui veut. » Cette référence à Steve Mandanda montre la haute barre fixée par l’OM en matière de gardiens, et Rulli semble avoir déjà endossé ce rôle avec brio.

L’ex-gardien marseillais apprécie également la capacité de Rulli à briller même dans les matchs où il est peu sollicité. « Il réussit aussi les matchs où il a peu d’arrêts à faire. » Cette capacité à se montrer décisif même dans les moments calmes montre sa maturité et sa compétence.

Enfin, pour Alonzo, Rulli est un gardien complet, notamment dans les airs, où il ne semble avoir aucune peur. « Il n’a pas peur dans les airs, je lui vois peu de lacunes. » Ces qualités font de Rulli un des meilleurs gardiens de Ligue 1 et un atout précieux pour l’OM.