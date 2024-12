OM : Le dernier match de 2024 fixé (date, heure et chaînes TV) !

L’Olympique de Marseille conclura son année 2024 avec un match important face à l’AS Saint-Étienne en Coupe de France. Le tirage au sort, effectué lundi, a désigné l’OM comme premier obstacle pour Saint-Étienne, qui se prépare à affronter l’une des équipes les plus populaires et ambitieuses de Ligue 1. La rencontre est d’autant plus significative que le club marseillais, sous la houlette de Roberto De Zerbi, compte sur la Coupe de France pour terminer l’année sur une bonne note, tout en visant une qualification pour les étapes suivantes de la compétition.

Cette rencontre, programmée pour le dimanche 22 décembre à 14h45, se déroulera au stade Geoffroy-Guichard. Elle marquera l’entrée en lice des Verts dans la 108e édition de la compétition, et l’OM sera le premier adversaire du club stéphanois dans cette édition.

ASSE – OM en Coupe de France à 14h45 le dimanche 22 décembre !

Ce match contre l’ASSE sera également une occasion pour l’OM de faire tourner son effectif, tout en gardant un œil sur les performances individuelles pour préparer les défis de 2025. La Coupe de France, souvent porteuse de surprises, offre à chaque club l’opportunité de briller et de créer des exploits. En face, Saint-Étienne aura à cœur de réaliser un exploit face à une équipe marseillaise ambitieuse.

Cette rencontre en Coupe de France entre l’OM et l’ASSE se jouera seulement 15 jours après un autre affrontement entre les deux équipes en Ligue 1, prévu le 8 décembre également à Saint-Etienne. Ces deux matchs consécutifs offriront aux supporters des retrouvailles rapides entre les deux clubs, dans des compétitions distinctes mais tout aussi déterminantes.

On connaît 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐓𝐕 𝐝𝐞𝐬 𝟑𝟐𝐞𝐬 de finale 📺 🎬 On démarre le vendredi 20 décembre à 20h45 avec un multiplex de 6 matchs ! 🔚 On termine en beauté dimanche avec le choc RC Lens 🆚 PSG (21h00 sur @beinsports_FR) pic.twitter.com/FecRmMxrQL — Coupe de France (@coupedefrance) December 3, 2024

Le match en Coupe de France entre l’OM et l’ASSE, prévu pour le dimanche 22 décembre à 14h45, sera co-diffusé par France 3 et beIN SPORTS, offrant ainsi aux supporters plusieurs options pour suivre cette rencontre. Cette diffusion conjointe permettra à un large public de suivre cette confrontation tant attendue entre les deux clubs.