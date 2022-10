Mercato OM : « J’aurais pu aller à Marseille et là encore ça a bloqué à la visite médicale »

Les différents mercatos de l’OM sont souvent entourés de beaucoup de rumeurs, ce qui peut laisser l’impression que beaucoup de joueurs aurait pu s’engager avec le club olympien. Mais il arrive aussi que des transferts capotent au dernier moment, c’est le cas pour Anthony Réveillère.

Anthony Réveillère a livré quelques anecdotes sur les dernières années de sa carrière dans le journal l’Equipe ce weekend. Le défenseur aurait pu rejoindre l’OM, avant finalement de rejoindre Naples en 2013 :

A lire : Mercato : Clauss a pris un risque en rejoignant l’OM

Réveillère aurait pu signer à l’OM en 2013

« Ma blessure au genou (rupture du ligament croisé en 2008). Un joueur qui ne joue pas est un joueur malheureux. On n’est plus utile, en fait. On existe à peine. Ça fait partie du football et ça doit évoluer. Le club ne vous attend pas. Il tourne. Les joueurs sont tellement dans leur carrière et leur famille… Et le fait que je décide de ne pas me faire opérer a créé de vives tensions… Ce que je peux comprendre, j’avais une valeur marchande. (…) En 2012 je devais partir au PSG et ça ne se fait pas à la visite médicale à cause de mon genou. L’année d’après, j’aurais pu aller à Marseille et là encore ça a bloqué à la visite médicale et à cause d’autres choses au niveau du contrat. Et finalement, j’ai signé à Naples puis Sunderland ». Anthony Réveillère – Source: L’Equipe (01/10/2022)