Mercato : Clauss a pris un risque en rejoignant l’OM

Cet été, l’Olympique de Marseille a réussi à convaincre Jonathan Clauss de quitter le RC Lens pour les rejoindre… Le latéral droit a expliqué au micro de Téléfoot qu’il avait pris un risque.

L’Olympique de Marseille a recruté Jonathan Clauss cet été malgré de grosses concurrences dans ce dossier. Des clubs anglais ou encore l’Atletico Madrid voulaient récupérer l’international français mais l’ancien lensois a finalement décidé de rejoindre l’OM et Igor Tudor !

est-ce que je me tirais une balle dans le pied pour l’équipe de France ? Est-ce que ça allait être positif ou négatif ? — Clauss

Au micro de Téléfoot ce dimanche matin, Jonathan Clauss a donné son ressenti sur son arrivée à Marseille. Il explique notamment son point de vue sur la Coupe du Monde au Qatar et ses chances de la disputer avec l’Equipe de France de Didier Deschamps.

« Je me posais beaucoup de questions par rapport au transfert de cet été, est-ce que je me tirais une balle dans le pied pour l’équipe de France ? Est-ce que ça allait être positif ou négatif ? Mais finalement, je me trouve sur une bonne lancée. Confiant pour être à la Coupe du monde ? Oui, si ça continue comme ça. J’essaie toujours d’être ultra-positif » Jonathan Clauss – Source : Téléfoot (02/10/22)

🗣️ @FredCalenge : « Même si c’est pour jouer que quelques minutes, vous seriez ravi d’être de l’aventure ? » – Clauss : « Bien sûr… Après, c’est un groupe qui va au Mondial. S’il faut y aller pour quelques minutes, on ira. Si on doit y aller pour plus, on ira pour plus. » pic.twitter.com/3jeoCNvuCx — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 2, 2022

Le latéral de l’OM Jonathan Clauss s’est exprimé au micro de Prime Video juste après la belle victoire de l’Olympique de Marseille face à Angers (0-3) ce vendredi soir à l’occasion du match d’ouverture de la 9e journée de ligue 1.

« J’ai besoin de prendre plus d’initiative dans mon jeu, la provocation en fait partie. C’est un aspect de mon jeu sur lequel je travaille beaucoup. Je me suis dis que sur cette occasion qui se présentait il fallait que j’essaie aussi, et je suis très content que cela ait payé. Quand je joue côté gauche défensivement c’est plus compliqué car les appuis et les repères ne sont pas les mêmes. Je me suis fait prendre deux trois fois c’est aussi quelque chose que je retiens. Ce n’est pas évident mais il faut faire avec, c’est comme ça je préfère jouer à droite mais quand il faut dépanner on dépanne. Je pense que Nuno sera quand même bien plus à l’aise que moi sur ce couloir. » Jonathan Clauss – Source Prime Video