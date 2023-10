L’OM a profondément remanié son effectif lors du mercato d’été. Elément important, Mattéo Guendouzi a été prêté à la Lazio avec une option d’achat.

Mattéo Guendouzi s’est confié sur son transfert de l’OM à la Lazio au Messaggero. « J’avais des offres de Premier League, mais j’avais déjà choisi un projet sérieux. Il a fallu un peu de jours pour tout définir entre les clubs et entre moi et l’OM, mais j’avais déjà la Lazio dans la tête. J’étais serein. Maurizio Sarri ? Oui, il me voulait et m’a appelé pour me dire comment il allait me faire progresser davantage. C’était fin juillet et j’étais déjà attiré par l’idée de jouer en Serie A. Ensuite, j’avais déjà joué quatre fois contre l’entraîneur en Angleterre. Un match amical, deux matchs de championnat et la finale de la Ligue Europa. Sa philosophie offensive m’avait ensorcelé, où un milieu de terrain a aussi une certaine liberté. Maintenant, je dois encore assimiler de nombreux nouveaux schémas, mais il partage ma mentalité gagnante ».

