Tudor veut Barak ? Abulla Alrasi a fait une offre et un dossier à 12M€ en Turquie… Voici les 3 infos OM de jeudi 7 juillet !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi 7 juillet : 3 dossiers italiens fermés ? Un nouveau ouvert ? Le nom de l’homme d’affaire qui veut racheter l’OM révélé, Longoria négocie un transfert à 12M€ pour ce jeune milieu offensif ?

Mercato OM : 3 dossiers italiens fermés ? Un nouveau ouvert ?

1Avec le recrutement d’Igor Tudor, les rumeurs italiennes se multiplient. Alors que plusieurs pistes semblent improbables, le nouveau coach marseillais serait tenté par un de ses anciens éléments au Hellas Vérone…

Orazio Accomando, journaliste pour le média DAZN, affirme que les dossiers Mertens, Dybala et Vecino ne sont pas ouvert du côté de l’OM. Par contre, même si aucune négociation n’a été initié, Igor Tudor aimerait bien récupérer son ancien attaquant Antonin Barak. Le milieu offensif de 27 ans est international tchèque, il dispose encore de deux ans de contrat avec le Hellas Vérone. Ce joueur d’1m90 a marqué 11 buts la saison dernière…

Mertens, Dybala et Vecino pas visés, Tudor pense à Barak ?

« EXCLUSIF : Tudor veut Barak , également courtisé par le Napoli. Le club olympien souhaite mettre en place une équipe solide qui respecte les moyens économiques de l’OM . Mertens et surtout Dybala ne sont pas des objectifs et il n’y a pas de négociation avec eux. (…) Sur Barak il y a l’appréciation naturelle de Tudor mais il n’y a pas de négociation entre l »OM et le Hellas Vérone. Tout comme il n’y a aucun intérêt pour Vecino ! » Orazio Accomando – source : Twiiter (06/07/2022)

ESCLUSIVA: #Marsiglia, #Tudor vuole #Barak, corteggiato anche dal #Napoli. La società vuole allestire una rosa forte ma che rispetti i canoni anagrafici ed economici dell’#OM. #Mertens e soprattutto #Dybala non sono due obiettivi e con loro non esiste alcuna trattativa.#DAZN — Orazio Accomando (@OAccomando91) July 6, 2022

Ils vont aller sur des prêts, sur des opportunités, sur des joueurs libres – Le Mée

« Je dirais qu’il vaut mieux prendre des espagnols et des italiens que des anglais pour diriger un club de foot. Donc les gens le perçoivent bien parce que c’est des gens qui connaissent le ballon. À la sortie, tu vois le résultats, forcément tout n’est pas parfait, y a des joueurs qui fonctionnent y a des joueurs qui fonctionnent pas. Tu peux faire la liste des joueurs qui ont été payé cher pour rien, des Lirola etc…ou la liste des joueurs qui ont bien fonctionné. La finalité c’est d’arriver à un résultat, le club il est en Champions League ça fait longtemps qu’il fallait y retourner. Le président après trois bilan à moins 80 millions, il fallait qu’il retourne en Champions League pour pouvoir un petit peu payé ce qu’il avait engagé comme argent. C’est pour ça que je pense qu’ils ne feront pas de folies. J’ai parlé avec Pablo il y a une dizaine de jours, ils ne feront pas de folies sur les prix de montant de transfert. Ils vont aller sur des prêts, sur des opportunités, sur des joueurs libres. Ils vont être sur un marché hyper agressif et aujourd’hui tu as des coups à faire, vu le marché, tu arrives à trouver des joueurs et faire des bonnes affaires. Après quand tu n’as pas l’argent, tu n’as pas le choix et donc ils sont obligés de travailler de cette manière là. Ribalta connaît la moitié de l’Europe et Longoria l’autre moitié donc ce n’est pas un aujourd’hui un vrai problème de connexion ou de réseaux. Le truc c’est d’arriver en premier sur les dossiers et d’arriver à convaincre les joueurs de venir. » Yvan Le Mée source : RMC (16/06/2022)

Vente : Le nom de l’homme d’affaire qui veut racheter l’OM révélé

Le sujet de la vente de l’olympique de Marseille alimente tous les fantasmes depuis plusieurs années maintenant. Dans les colonnes de l’Equipe ce jeudi, on apprend qu’un homme d’affaires tunisien se démène en coulisse pour parvenir à négocier un rachat du club avec Frank McCourt…. Il y a quelques semaines, le journaliste Romain Molina révélait que des négociations étaient en cours pour la vente de l’Olympique de Marseille. Ce dernier n’avait toutefois pas révélé les noms des personnes engagées dans ce dossier qui passionne les supporters marseillais. On en sait désormais un peu plus. En effet le journal l’Equipe révèle ce jeudi l’identité de l’homme d’affaires qui tente actuellement de négocier avec Frank McCourt. Il s’agit Hicham Bouajila. Il aurait pris contact avec les avocats de l’OM à la fin du Printemps dernier pour évoquer un projet avec un partenaire originaire des Emirat Arabes Unis, le Dr Abulla Alrasi. Dans l’entourage du club, on continue toutefois de nier toute envie de cession du club de la part de Frank McCourt. A lire aussi : Mercato OM : Longoria insiste pour Diop, mais…

A lire aussi : André, Sinisterra, Marcelo… Les tableaux mercato de ce jeudi 02 juin 2022Récemment le journaliste indépendant Romain Molina, révélait que Frank McCourt est bien en pourparlers pour une vente de l’Olympique de Marseille. Les négociations se sont intensifiées ces derniers mois, l’Arabie Saoudite est évoquée. « Quelque chose doit se terminer dans le mois » a ainsi indiqué le journaliste Romain Molina dans une vidéo posté sur sa chaine Youtube ce jeudi soir !

« Oui, l’OM est bien en pourparlers pour une vente. McCourt a sondé le marché depuis deux ans. Sa première volonté était de vendre à un autre groupe américain dont je n’ai pas le nom… Il y a ce vieux serpent de mer saoudien. Il y a un an et demi on leur a proposé le dossier et ils ont regardé. Là il y a une accélération qui s’est pas au printemps dernier. Le fond souverain saoudiens est en pourparlers avec l’OM pour racheter le club. Je ne sais pas si c’est en négociations exclusives mais ça pourrait se terminer dans le mois . Depuis des mois, des discussions se sont intensifiées. » Source : Romain Molina (journaliste indépendant)

Mercato OM : Longoria négocie un transfert à 12M€ pour ce jeune milieu offensif ?

Alors que Steve Mandanda a officiellement quitté l’OM pour Rennes, deux autres départs sont proches de se concrétiser (Radonjic et Henrique). Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur un jeune milieu offensif Abdülkadir Ömür…

Passé une année par Galatasaray en 2017, Igor Tudor serait intéressé par Abdülkadir Ömür. Selon le média Fotomac, le coach croate suit de près le milieu de terrain de Trabzonspor qu’il aimerait voir débarquer dans son équipe. Le média précise que Trabzonspor attend une offre concrète de 12 millions d’euros et souhaite y incorporer un pourcentage à la revente. L’international de 23 ans a joué 33 matches de Süper Lig la saison dernière pour 7 buts marqués et 4 passes décisives offertes…

12M€ plus un pourcentage à la revente pour Ömür ?

Le président Ahmet Ağaoğlu avait annoncé qu’il regrettait de ne pas avoir accepté l’offre de 23 millions d’euros pour Abdülkadir dans le passé: “Il y avait une offre pour Abdülkadir Ömür, je regrette d’avoir refusé. 3 jours après avoir vendu Yusuf Yazıcı, une offre de 23 millions d’euros est venue de Manchester City pour Abdülkadir. Je ne voulais pas l’accepter, je le regrette”. Necdet Ergezen, l’agent d’Abdülkadir Ömür, a déclaré à Akşam la semaine dernière que le joueur de 23 ans voulait quitter la Turquie cet été : ”Abdülkadir est un joueur suivi par les équipes européennes depuis qu’il a 18 ans. La France, l’Espagne et l’Allemagne sont intéressées. Abdülkadir veut également poursuivre sa carrière à l’étranger. L’objectif est à 100% l’étranger.”

