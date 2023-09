Mercato OM : « Je ne m’inquiète pas pour Illiman (Ndiaye) »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Certains supporters marseillais s’inquiètent de voir partir bon nombre de joueurs lors de la CAN. Cela devrait être le cas pour les 3 sénégalais du groupe, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Pape Gueye (quand sa suspension sera terminée). Le sélectionneur Aliou Cissé s’est montré confiant concernant l’adaptation des deux recrues à l’environnement marseillais.

En conférence de presse, le sélectionneur Aliou Cissé a a donné son avis sur la situation d’Iliman Ndiaye à l’OM. Le milieu offensif a été appelé afin de disputé le match amical face à l’Algérie tout comme son coéquipier Ismaïla Sarr.

Aliou Cissé : « Iliman, je n’ai pas d’inquiétude. Marseille tout le monde connaît le Vélodrome, tout le monde connaît la mentalité marseillaise. Evoluer à Marseille c’est pas seulement avoir les qualités footbalistiques. C’est au delà de ça que ça soit pour Iliman, Ismaila Et… pic.twitter.com/uTnuOJFF1P — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀 🇸🇳 (@JoueursSN) September 1, 2023

« Il y a trois Sénégalais à Marseille, même si Marseille ce n’est pas mon équipe préférée. Moi je suis plutôt parisien, donc c’est difficile pour moi de parler de Marseille, mais je vais parler des joueurs qui évoluent à Marseille. Non, Illiman, je n’ai pas d’inquiétude. Aujourd’hui, Marseille, tout le monde connaît le Vélodrome, tout le monde connaît la mentalité marseillaise. Jouer, évoluer à Marseille, ce n’est pas seulement avoir les qualités footballistiques, c’est au-delà de ça. Les deux garçons, les trois garçons, que ce soit Illiman, que ce soit Ismaïla et Pape qui est suspendu, qui n’est pas là, mais j’espère qu’il retrouvera rapidement sa place à Marseille comme en sélection, a détaillé Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal en conférence de presse. C’est l’état d’esprit d’évoluer dans ce club-là. Il te faut aussi un minimum de temps d’adaptation. Et ce minimum de temps d’adaptation, il faut quand même le donner aux joueurs. C’est très important. Il y en a qui s’adaptent le plus rapidement possible. D’autres ont peut-être besoin de temps. »

Illiman s’adaptera rapidement. Je ne m’inquiète pas pour lui

Avant de poursuivre ; « Mais je ne m’inquiète pas pour Illiman. Il a vraiment les qualités pour évoluer à Marseille. Mais pendant des années, il a évolué avec une autre mentalité en Angleterre où la philosophie n’est pas toujours la même. Donc, arriver dans un nouveau club, ce n’est pas facile. Mais surtout, arriver à l’OM, c’est encore plus compliqué. Mais quand on parle de qualité intrinsèque ou de compétence footballistique, je suis sûr que nos trois garçons auront leur mot à dire. À eux de s’accrocher. Dans le football, il y a des moments difficiles, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Quand on rejoint un club, il faut s’adapter, et Illiman s’adaptera rapidement. Je ne m’inquiète pas pour lui. »