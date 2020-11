Mercato OM : « Je ne veux pas spoiler pour les supporters mais tu seras obligé de vendre… »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille de ce jeudi (en direct à 17h30). Notre invité, Nassim Tireche revient sur les difficultés rencontrées par l’OM. Il estime que la gestion du club est mauvaise et prend comme comparaison l’AS Monaco…

Pendant cette trêve internationale, FCMarseille a tenté de faire un bilan de ce début de saison. Si sur le plan comptable tout va bien en Ligue 1, les résultats sont catastrophiques en Ligue des Champions et le jeu proposé est indigent. Notre invité Nassim Tireche estime que la gestion du club est à remettre en question : « Déjà il faut de la cohérence ce que tu n’as pas à l’OM. On parle de l’Ajax, mais ils ont un centre de formation ce que tu n’as pas à l’OM. Donc tu as pleins de points à structurer dans un club qui est mal géré. » L’OM doit en plus faire face à de gros déficits…

il faut que tu trouves de l’argent

De plus, Nassim Tireche s’inquiète pour la suite et la fin de saison prochaine : »Tu as 200M€ de déficit, donc tu auras beau te qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, je ne veux pas spoiler pour les supporters mais tu seras obligé de vendre parce qu’il faut que tu trouves de l’argent. Et après il faudra voir comment ils vont reconstruire une équipe, qui ils vont recruter. Tu as une chance sur deux de faire de la merde. Depuis qu’ils sont aux commandes je n’ai pas l’impression que leur gestion est saine et salutaire. » Alors que doit faire l’OM ? Revoir sa stratégie de recrutement ? Pablo Longoria va devoir rapidement faire ses preuves.

Enfin, ce suiveur de l’OM mais aussi de Nice et Monaco prend en exemple la gestion de l’ASM au moment de son rachat :« Tu prends un club comme Monaco, ok quand ils l’ont pris avec Dmitri Rybolovlev il y avait de l’argent mais ils ont pris un mec comme Luis Campos pour le recrutement et bizarrement ils ont fait une demi-finale de Ligue des Champions… Ils ont recruté intelligemment, ils ont vendu quand il fallait vendre. Dès qu’ils ont commencé à faire n’importe quoi en recrutement et en vente, Monaco ça s’est cassé la gueule. » Le président Eyraud est déjà sous pression, la crise lié au Covid19 et le celle des droits TV ne va rien arranger…

