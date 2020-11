Mercato OM : Longoria a tenté de récupérer un gros chèque anglais en fin de mercato ?

Considéré comme un des joueurs les plus « bankable » de l’effectif, Duje Caleta-Car a été proposé en Premier League. Malgré une offre de West Ham ce dernier est resté et va devoir retrouver son niveau…

Le 26 Octobre dernier, Duje Caleta Car confirmé en conférence de presse : « Oui cet été j’ai reçu une bonne offre de club de Premier League, qui était intéressante pour moi et pour le club, mais j’ai décidé de rester ici car c’était mon rêve de jouer la Ligue des Champions. Je suis content d’être rester ». West Ham aurait effectivement faire une offre estimé à 22M€ alors que l’OM en espérait 30M€. Selon l’Equipe, c’est le directeur sportif Pablo Longoria qui a tenté d’exfiltrer le défenseur central croate…

En effet, selon le quotidien sportif, Longoria a tenté même pendant les dernières heures du mercato de trouver une porte de sortie pour le défenseur marseillais. Le directeur sportif assisté par la société d’agents Stellar group aurait bien aimé récupérer un gros chèque. Finalement DCC a choisi de rester et avec l’exposition en Ligue des Champions l’on pouvait imaginer voir sa cote partir à la hausse. Sauf que pour l’instant, Caleta-Car n’est pas au niveau et affiche même de grandes difficultés dans cette compétition. L’ancien défenseur du RB Salzbourg a encore trois matches pour redresser la barre… avant un départ l’été prochain ?

A lire : CET ANCIEN DE LIVERPOOL VOIT CE MARSEILLAIS EXPLOSER EN PREMIER LEAGUE

A lire : CALETA-CAR EXPLIQUE POURQUOI IL N’A PAS SIGNÉ EN PREMIER LEAGUE MALGRÉ UNE OFFRE « INTÉRESSANTE » !

A lire : ÇA BOUGE POUR CALETA CAR !

West Ham’s interest in Duje Caleta Car was ‘hatched’ by Pablo Longoria, Marseille’s director of football, and Stellar Group, his agency.



Longoria was ordered to sell players and reached out to a number of PL clubs regarding OM’s stars.

[Source: @lequipe] pic.twitter.com/MUwKrOMvzY

— West Ham News (@WHUFC_News) November 5, 2020