Mercato OM : « Je pense que ça sera notre point faible »

Alexandre Chaillol (journaliste du média Foot Mercato), Maël Lemoine (journaliste et créateur de contenu) et les journalistes du FCM ont discuté du manque de latéraux à l’OM, lors du débat de ce lundi. Ils ont notamment parlé du dossier Sildillia.

L’Olympique de Marseille a priorisé le renforcement de son attaque, au détriment du secteur défensif. Aucun latéral n’a été recruté au cours de ce marché des transferts. C’était la préoccupation principale de ce lundi, lors de l’émission du FCM.

« Je suis perdu moi »

🤔⚪️🔵Mercato OM : « Les latéraux, est-ce qu’on va vraiment recruter à ces postes-là? Je pense que ce sera notre point faible »@AlexChaillol pic.twitter.com/gRTjeITAyi — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 14, 2024

Alexandre Chaillol, journaliste Foot Mercato, a avoué son incompréhension concernant l’absence d’intérêt porté aux latéraux pendant ce mercato estival. « Les latéraux ? Bonne question », admet-il. « Je suis perdu moi. On m’a vendu la mèche en me disant que (Kiliann) Sildillia allait venir, et là on a perdu son numéro ou celui de son agent, on n’a plus de nouvelles […] Je suis perdu parce que je me dis que tant que ça ne sera pas réglé pour notre ami suisse, Ulisses Garcia, je pense qu’il n’y aura pas de doublure à (Quentin) Merlin et ce dernier partira titulaire. À droite, il y a (Bamo) Meïté, (Michael) Murillo et il y a le cas où on ne va pas faire Sildillia, où on va faire personne, et ça ne m’étonnerait pas. »

« Je pense que ça sera notre point faible »

Alexandre Chaillol a également partagé ses impressions concernant le niveau des latéraux par rapport au reste de l’effectif marseillais. « Au niveau de la qualité des joueurs, je pense que ça sera notre point faible », craint le journaliste. « Quand tu prendras le onze type tu regarderas les noms, et tu te diras : « Ah ouais lui et lui c’est moins clinquant que le reste de l’équipe. » Mais est-ce que l’OM a les capacités financières, avec tout ce qu’on va faire, de bouger sur ces postes là, je ne sais pas. »

À lire aussi : Mercato OM : ça se précise pour Pau Lopez !À lire aussi : Mercato OM : Longoria prêt à mettre 15M€ sur ce milieu serbe ?