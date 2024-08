Mercato OM : Une porte de sortie en Italie pour Garcia !

Le fameux loft des joueurs indésirables de l’OM tarde à se vider. Le latéral gauche olympien Ulisses Garcia pourrait rebondir en Italie.

Recruté lors du dernier mercato hivernal, en provenance des Young Boys, le latéral gauche Ulisses Garcia devrait déjà quitter l’Olympique de Marseille cet été. Ce dernier ne rentre pas dans les plans du nouvel entraîneur olympien Roberto De Zerbi. Les dirigeants de l’OM l’ont donc écarté du groupe durant la préparation pour l’inciter à se trouver une porte de sortie le plus vite possible. A trois semaines de la fin du marché des transferts, l’international Suisse a enfin une piste. En effet selon les informations de Gianluca Di Marzio le Torino ciblerait le défenseur marseillais. Le Néerlandais Mitchel Bakker (Atalanta) serait également visé par le club italien. Reste à savoir si cet intéret se concrétisera et quelle indemnité de transfert réclamera l’OM.

#Calciomercato | Il #Torino non è più disposto ad attendere a lungo per #Gosens. Il club è pronto a puntare su altri profili. In lista ci sono #Bakker dell’#Atalanta e #Garcia dell’#OlympiqueMarsiglia — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 9, 2024

A noter que Jordan Veretout, Chancel Mbemba, et Samuel Gigot également présents dans le loft des indésirables, n’ont pas encore trouvé de portes de sortie. Le milieu de terrain avait notamment refusé un pont d’or d’un club qataris en début de mercato.

