Mercato OM : « Je pense que Longoria a bouclé 2 ou 3 joueurs, qu’il attend le feu vert de la DNCG ! »

Sur le plateau d’After Foot consacré au mercato de l’OM, l’agent Yvan Le Mée revient sur la stratégie de Pablo Longoria cet été et depuis son arrivée.

Au cours de l’émission After Foot, Yvan Le Mée est revenu sur les résultats obtenus par Longoria, notamment la qualification en Ligue des Champions mais aussi sur les opportunités que le président de l’OM est capable d’obtenir lors de ce mercato. Il nous donne également son sentiment sur la rumeur concernant les accords que Pablo Longoria aurait déjà avec plusieurs joueurs, une rumeur

« A partir du moment où t’es en Champions League tu n’as pas de grand problème » – Le Mée

« Je dirais qu’il vaut mieux prendre des espagnols et des italiens que des anglais pour diriger un club de foot. Donc les gens le perçoivent bien parce que c’est des gens qui connaissent le ballon. À la sortie, tu vois le résultats, forcément tout n’est pas parfait, y a des joueurs qui fonctionnent y a des joueurs qui fonctionnent pas. Tu peux faire la liste des joueurs qui ont été payé cher pour rien, des Lirola etc…ou la liste des joueurs qui ont bien fonctionné. La finalité c’est d’arriver à un résultat, le club il est en Champions League ça fait longtemps qu’il fallait y retourner. Le président après trois bilan à moins 80 millions, il fallait qu’il retourne en Champions League pour pouvoir un petit peu payé ce qu’il avait engagé comme argent. C’est pour ça que je pense qu’ils ne feront pas de folies. J’ai parlé avec Pablo il y a une dizaine de jours, ils ne feront pas de folies sur les prix de montant de transfert. Ils vont aller sur des prêts, sur des opportunités, sur des joueurs libres comme tu disais Jonathan sur Witsel. Ils vont être sur un marché hyper agressif et aujourd’hui tu as des coups à faire, vu le marché, tu arrives à trouver des joueurs et faire des bonnes affaires. Après quand tu n’as pas l’argent, tu n’as pas le choix et donc ils sont obligés de travailler de cette manière là. Ribalta connaît la moitié de l’Europe et Longoria l’autre moitié donc ce n’est pas un aujourd’hui un vrai problème de connexion ou de réseaux. Le truc c’est d’arriver en premier sur les dossiers et d’arriver à convaincre les joueurs de venir. » Yvan Le Mée source : RMC (16/06/2022)

Je ne pense pas que Longoria est bouclé le recrutement

« Des accords comme ça tu peux les avoir qu’avec des joueurs libres ou des joueurs en prêt parce que c’est pas des accords que tu peux avoir, que tu tiens sur la durée sur des joueurs à 35 millions. Je ne pense pas qu’il est bouclé le recrutement parce que enfin il es fort mais tu ne peux pas boucler ton recrutement au mois de juin, tout le monde aimerait avoir l’équipe à la reprise mais ça n’existe pas encore plus quand tu te rapproches du haut niveau. Je pense qu’il a bouclé 2 ou 3 joueurs oui, qu’il attend le feu vert de la DNCG oui. Mais enfin avec le feu vert de la DNCG aujourd’hui t’es en Champions League, ça va t’amener 60, 65, 70 millions d’euros, donc il n’y a pas un grand problème, un vrai problème aujourd’hui. A partir du moment où t’es en Champions League tu n’as pas de grand problème » Yvan Le Mée source : RMC (16/06/2022)