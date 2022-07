Mercato OM : « Je suis inquiet pour l’Olympique de Marseille… »

Sur le plateau de l’After Foot Walid Acherchour s’avoue inquiet de la situation à l’OM, entre les départs de joueurs importants et le manque de recrues à quelques semaines de la reprise du championnat notamment.

Lors de ce mercato l’OM a perdu Kamara, Saliba, Harit et Mandanda qui étaient des éléments clés la saison passée mais ne les a pour le moment pas remplacés. A quelques semaines de la reprise de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions, la situation inquiète certains observateurs, dont Walid Acherchour qui ne s’en est pas caché lors de l’émission « After Foot » sur RMC.

« Je ne suis pas alarmiste mais je suis inquiet » – Acherchour

« Je commence à être inquiet pour l’Olympique de Marseille, pour plusieurs raisons, déjà parce que les concurrents se renforcent. Quand je vois ce que fait Monaco, ce que fait Lyon, ce que peut faire Rennes aussi, ce que peut faire Nice. Mais surtout le manque de recrues pour l’instant significatif de Marseille, ça m’inquiète un petit peu. On ne va pas revenir aussi sur le départ de Sampaoli et ce que ça peut engendrer notamment sur le groupe déjà, on sait très bien qu’il y avait une vraie emprise avec certains joueurs cadres au-delà du jeu. Camoranesi qui part là, j’ai pas trop trop compris, on ne sait pas trop pourquoi et je ne comprends pas apparemment s’il veut être numéro 1 maintenant, il fallait le dire quand même y a une semaine. Le fait aussi qu’Amine Harit ait repris avec Schalkes l’entraînement et Amine Harit qui était sur le sprint final quand même un élément important pour l’Olympique de Marseille, que Saliba ait repris l’entraînement avec Arsenal qui était le taulier en défense centrale, même s’il y a encore des rumeurs comme quoi il pourrait revenir mais ça n’en prend pas le chemin. Kamara est parti qui était le joueur phare au milieu de terrain, Mandanda qui lui aussi qui a été très important et décisif sur le sprint final. Et que pour l’instant on a pas de recrues qualitatives à mi-juillet, à trois semaines de la Ligue 1, à 4/5 semaines de la Ligue des Champions. Ca va arriver très vite sur des secteurs clés notamment les pistons on sait très bien que dans le jeu de Tudor. Relancer Kolasinac, Amavi, bon courage, quand on voit la saison de Kolasinac, d’Amavi, celle de Lirola, il va falloir vraiment renforcer ce secteur là et pour l’instant hormis les rumeurs sur Clauss on a pas de réelles arrivées et voilà. Pour Milik aussi qui se blesse beaucoup, le fameux grand attaquant il devait jouer tous les matchs sous Sampaoli qui encore une fois là n’est pas prêt physiquement. Donc voilà pour toutes ces raisons, je commence à être inquiet pour l’OM, parce que ça arrive vite, la Ligue 1, la Ligue des Champions. Et quand on voit l’effectif l’an dernier qui était déjà à flux tendu sur les grosses compétitions, sur les gros matchs, je suis un peu inquiet. Je suis pas alarmiste mais je suis inquiet. » Walid Acherchour Source : RMC (13/07/2022)