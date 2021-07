Mercato OM : « Je suis surtout enthousiaste pour Sampaoli ! »

Arrivé sur le banc de l’Olympique de Marseille au mois de mars, Jorge Sampaoli va connaitre sa première saison complète sur le banc marseillais. Un fait, qui emballe notre journaliste Mourad Aerts…

Mourad Aerts s’est montré enthousiaste concernant la saison qui attend les olympiens, sur notre plateau de Débat Foot Marseille :

Sampaoli peut faire grandir les joueurs– Aerts

« Le truc qui me rend impatient de vivre cette saison, c’est Jorge Sampaoli. J’espère qu’on va vivre un truc de football, qui va faire quelque chose avec les joueurs. Ce que je retiens des matchs amicaux, hormis les supporters, c’est qu’on a vu des choses sur le terrain. Alors tout n’est pas parfait, mais au moins on va pouvoir voir du football, et surtout parler du football. Je suis très enthousiaste à propos de Sampaoli, et que les joueurs vont me faire rêver. Car je pense qu’il est capable de les faire grandir. » Mourad Aerts— Source: FCM

Jorge Sampaoli avait donné quelques indications en conférence de presse la saison dernière sur le système qu’il pourrait mettre en place la saison prochaine. Le système préférentiel de l’Argentin serait le 4-3-3. Avec les recrutements de Gerson et de Mattéo Guendouzi, cela pourrait lui permettre de développer son idée de jeu dans de bonnes conditions.

« Je ne suis pas très habitué à jouer avec deux attaquants, je suis plus habitué à jouer sans avant-centre. Quand on a deux pointes, on perd en construction. Pour créer du jeu, il faut construire. Au départ, les différentes hauteurs de jeu nécessitent d’avoir des joueurs pour créer du jeu. Mais, s’il faut faire entrer un deuxième attaquant, on le fera. Le 3-5-2 que l’on utilise actuellement est adapté à notre équipe. Mes équipes jouent habituellement en 4-3-3. Ce qui ne changera pas, c’est que je veux des joueurs qui savent jouer sur des espaces larges, pas seulement dans le dribble. Les joueurs qui viennent ici doivent savoir dans quel projet de jeu tactique ils vont devoir s’inscrire. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (14/05/2021)