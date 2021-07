Nouvelle piste pour Benedetto, David Luiz hésite, et Lirola se rapproche… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM de la journée ! Ce lundi : Lirola se rapproche, nouvelle piste pour Benedetto, l’hésitation de David Luiz…

OM Mercato: Benedetto vers une destination exotique ?

Barré par l’arrivée d’Arek Milik en fin de saison dernière, le niveau de Dario Benedetto a drastiquement décliné… L’Argentin serait sur le départ malgré des belles performances en match amical…

L’Olympique de Marseille va devoir vendre des joueurs pour continuer son mercato du côté des arrivées. Pablo Longoria l’a confirmé en conférence de presse ce mardi.

« C’est un mercato que l’on prépare depuis longtemps. On a eu nos premiers choix, sous sommes satisfaits. Il faut encore recruter sur certains postes pour avoir le meilleur effectif possible. Il faut un équilibre financer, donc il faut vendre des joueurs. Nous sommes contents et satisfaits du mercato que nous sommes en train de faire. Je considère que c’est bon de faire de la régénération dans un effectif. On doit donner au coach le meilleur effectif possible en fonction de ses exigences » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)

Une offre de Sharjah FC pour Benedetto ?

D’après les informations du journaliste Tyc Sports, César Luis Merlo, l’OM aurait reçu une offre de Sharjah FC pour Dario Benedetto. Le club émirati aurait proposé un prêt payant à frais élevés avec option d’achat obligatoire, l’Olympique de Marseille aurait promis à son homologue d’y répondre dans les jours à venir.

*️⃣Sharjah Fc 🇦🇪 hizo una propuesta para llevarse a Darío Benedetto.

*️⃣Es un préstamo con un cargo elevado y una opción de compra.

*️⃣Olympique de Marsella se comprometió a responder en los próximos días. pic.twitter.com/iUftnfUgy5 — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 18, 2021

L’OM VEUT SE SEPARER DE BENEDETTO MAIS…

Qui pourrait donc quitter l’Olympique de Marseille cet été? Le club souhaiterait trouver une solution pour Boubacar Kamara qui est en fin de contrat en juin prochain. Une offre serait la bienvenue pour Nemanja Radonjic qui semble barré par Luis Henrique et Konrad De la Fuente.

La Provence indiquait ce dimanche matin que l’Olympique de Marseille est à l’écoute pour Dario Benedetto. Seul hic, son salaire élevé fait fuir les clubs intéressés. Sa rémunération serait également l’une des raisons pour lesquelles l’OM aimerait se séparer de l’Argentin.

Un départ de Dario Benedetto ferait du bien aux finances de l’OM !https://t.co/1XBDxUPYhX — Foot Mercato (@footmercato) July 18, 2021

J’espère pouvoir être ici la saison prochain — BENEDETTO

Après son doublé face au Servette FC ce jeudi soir, Dario Benedetto s’est exprimé au micro de l’Olympique de Marseille. L’attaquant a partagé son souhait de rester à Marseille.

« J’espère qu’on va continuer comme ça, je suis content pour l’équipe et pour moi. J’espère continuer comme ça, avec du travail et de la continuité. J’espère pouvoir être ici la saison prochaine» Dario Benedetto – Source : Olympique de Marseille (15/07/21)

Mercato: David Luiz toujours intéressé par l’OM ?

Alors que son nom a été associé a de multiples reprises lors de ce mercato, David Luiz s’est éloigné de l’OM. Annoncé du côté de la Turquie, il n’aurait toujours pas pris de décision…

L’Olympique de Marseille a fait le choix de recruter Luan Peres, capable de jouer dans une défense à trois tout comme David Luiz. De son côté, le Brésilien a été annoncé de proche de l’Adana Demirspor, club qu’ont rejoint Balotelli et Belhanda cet été. Son président avait d’ailleurs confirmé en conférence de presse : »Les discussions avec David Luiz se poursuivent. Espérons que nous pourrons le finaliser. Quand les commissions sont élevées, il faut négocier un peu. » Mais il semblerait que cette piste n’aboutisse pas.

David Luiz hésite

En effet, d’après les informations du 10 Sport, l’ancien élément du PSG ne va pas rejoindre la Turquie, et serait toujours à l’étude de l’offre olympienne. Pas certains que cette proposition tienne toujours, surtout après le recrutement de Luan Peres ou encore de William Saliba. A moins que David Luiz, soit une piste alternative à la future probable vente de Duje Caleta-Car…

David Luiz, Ce n’est pas un joueur d’avenir

Denis Balbir s’est exprimé à travers son blog sur But Football Club, et n’était pas emballé par l’arrivée de l’ancien joueur du PSG :

« David Luiz, c’est très bien, mais ce n’est pas un joueur d’avenir. J’entends le discours qu’il faut des leaders, des joueurs expérimentés pour encadrer le vestiaire, mais ce n’est pas avec lui qu’on va bâtir un projet sur 10 ans. Oui, il a un gros vécu, une expérience internationale, européenne et même en Ligue 1 avec le PSG. Ce n’est pas complètement une mauvaise idée. Simplement on est davantage sur le recrutement d’un joueur de transition pour préparer l’avenir. Cela me donne quand même le sentiment d’un recrutement pour répondre à la frustration et à l’urgence de résultats. » Denis Balbir – Source: But Football Club (24/06/21)

CE N’EST PLUS FORCÉMENT UN LEADER– BAILLIF

« C’est un joueur qui a connu des difficultés lors des deux dernières saisons, notamment la dernière où il a connu des pépins physiques. Malheureusement pour lui, il n’est pas dans une forme optimale, il est sur la fin de sa carrière, même s’il a de l’expérience. A Arsenal, il devait avoir ce rôle de leader, qu’il na pas su avoir en accumulant un grand nombre d’erreurs, alors qu’il devait apporter de la sérénité. Pour la Ligue 1, il a encore le niveau, avec de l’expérience internationale. Si tu enchaines championnat coupe d’Europe, en revanche, ça peut devenir compliqué. Si on attend à Marseille un leader, ce n’est pas forcément le profil de David Luiz. » Dominique Baillif – Source: FCM (21/06/21)

OM Mercato: Lirola se rapproche, la Fio a trouvé son remplaçant ?

Pol Lirola est retourné à la Fiorentina, après une belle deuxième partie de saison sous le maillot de l’OM. Alors que le joueur souhaite retourner à Marseille, et que les dirigeants marseillais aimeraient le rapatrier, il semblerait qu’un accord avec la Fiorentina serait proche d’être trouvé…

Les supporters marseillais attendent impatiemment le retour de Pol Lirola qui a réalisé de très bons mois sous les ordres de Jorge Sampaoli au poste de piston droit. Le défenseur qui est un milieu de formation aurait très envie de retrouver l’OM malgré son retour de prêt à la Fiorentina. La direction marseillaise a fait le choix de ne pas lever l’option d’achat de Lirola afin de trouver un moyen de faire baisser son prix.

Le club italien n’a pas lâché le morceau mais aurait accepté un arrangement financier selon les informations de la Gazzetta dello Sport. L’OM devrait dépenser 12 millions d’euros, payable en deux fois d’après le média italien.

Davide Zappacosta arrive à la Fiorentina

Résigné à le voir partir, la Fiorentina serait sur le point de se faire prêter Davide Zappacosta de Chelsea. Parmi les détails de la transaction, il y aurait une prime de solidarité fixée à 5%, qui serait destinée au club formateur du latéral droit espagnol.

Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif — LONGORIA

En conférence de presse ce mardi, Pablo Longoria a été questionné sur le dossier Pol Lirola, de retour à la Fiorentina après un prêt concluant à l’Olympique de Marseille. L’Espagnol pourrait faire son come back dans les prochains jours !

« Quand on analyse notre effectif, on est court au poste de latéral droit. C’est une évidence. Pour Pol Lirola, on a parlé et on a discuté. Il a laissé ici une très bonne image avec un très haut niveau pour son adaptation dans le championnat de France. Il a très bien terminé la saison avec nous. Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif. Ici à Marseille, il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais après, c’est toujours une question de mercato qu’on doit respecter car il reste sous contrat avec un 3e club » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)