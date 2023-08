Mercato OM : « Je suis très heureux qu’il soit venu à Marseille »

L’Olympique de Marseille a été actif sur le marché des transferts. Parmi les nombreux renforts cet été se trouve un grand nom. Et la tête d’affiche de ce recrutement n’est autre que Pierre-Emerick Aubameyang. L’arrivé du Gabonais a enthousiasmé l’ancien attaquant de l’OM Brandao.

L’arrivé d’Aubameyang a suscité beaucoup d’attente auprès du peuple olympien. Il va devoir prendre le rôle du grand attaquant tant attendu à Marseille. Le Gabonais devra rapidement reprendre le rythme après une saison quasi blanche à Chelsea. Mais « Auba » semble monté en puissance de match en match et les supporters devraient bientôt pouvoir le voir sous son meilleur jour. D’autant plus que le buteur est décisif en ce début de saison. Il a inscrit 2 buts et 1 passe décisive en 4 matchs.

À LIRE AUSSI :OM – Brest : Le doute persiste pour l’heure du match ! Les élus mettent la pression

« Heureux qu’il soit à Marseille »

Son arrivé a fait des heureux auprès d’ancien du club. Brandao, ancien buteur de l’OM est ravi que son ancien coéquipier à St-Étienne ait rejoint la cité phocéenne. Dans le journal La Marseillaise, le Brésilien s’est exprimé sur sa venue : « On a gagné des titres ensemble. Je suis très heureux qu’il soit venu à Marseille. Je lui ai souhaité bonne chance avec son nouveau club, qu’il marque beaucoup de buts et qu’il fasse plaisir aux supporters. »

Brandao pense que Aubameyang, sera l’un des moteurs de l’OM cette saison : « Je le connais très bien, je sais que ça lui tiendra à cœur d’aider le club. Lorsqu’on a parlé ensemble, je lui ai répété à quel point Marseille est un club spécial quand on porte le maillot adulé de tous », a-t-il ajouté.

Le caractère au service du collectif ?

Bastien Muñez a été interrogé par Nicolas Filhol sur les doutes qui pourraient exister autour du joueur. Après une saison très compliquée et les problème extra sportifs qu’il a connus, Bastien pense au contraire que cela peut le booster.

« Moi j’y crois, le pari est cool. Il y a aussi le fait qu’il sorte d’une saison merdique. Je pense que s’il a de l’égo et de la fierté cela peut aussi être bénéfique pour nous. Son côté caractériel peut lui servir pour prouver après la saison qu’il vient de passer. «

À LIRE AUSSI : Mercato concurrents OM : Malgré le chaos, Lyon est proche de signer un gros coup !