Mercato OM: « Je trouve qu’avec Ounahi, Longoria s’est complètement trompé »

Alors que le mercato estival se termine dans moins de 9 heures, un départ d’Azzedine Ounahi est toujours évoqué. D’après les informations du journal l’Équipe, l’international marocain intéresse Al-Ahli ( Arabie Saoudite), le joueur est fermé à l’idée de rejoindre le nouvel Eldorado du football. Un grand club d’Espagne dont le nom n’a pas filtré est également venu aux nouvelles sans faire d’offres concrètes et deux équipes de Premier League, Brentford et Burnley pensent également à recruter le milieu de terrain. Le cas Ounahi est mal géré par le club selon notre consultant du Débat Foot Marseille de la semaine, Jérémy Attali (rédacteur en chef adjoint actu.fr Marseille Nice).

Le marché des transferts se clôture à 00h et Azzedine Ounahi fait toujours autant parler. Selon l’Équipe, le Marocain de 23 ans intéresse l’Angleterre notamment du côté de Brentford et Burnley. Arrivé cet hiver en provenance d’Angers pour 10 millions d’euros, Ounahi pourrait déjà quitter l’Olympique de Marseille. Une erreur selon Jérémy Attali: « Il faut le valoriser beaucoup plus et ne pas le laisser partir pour 20 millions d’euros. L’an dernier il n’avait pas sa place et cette année non plus, a constaté le journaliste.

« Ça m’étonne de Longoria qui est plus malin que ça ! »

« ça m’étonne de Longoria » Le cas Ounahi évoqué dans l’émission d’hier sur la fin du mercato OM…#TeamOM pic.twitter.com/UyLgCflpsc — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 1, 2023

« Cela m’étonne de Longoria qui est plus malin que ça ! Il y a des fois où il se troue. Je trouve qu’avec Ounahi il s’est complètement trompé. Il ne rentre ni dans le système de jeu de Tudor ni dans celui de Marcelino. On peut être très fort et se tromper un peu » a ajouté Jérémy Attali.