Mercato OM : « Jean-Clair Todibo ? C’est du réchauffé »

Extrait du dernier DFM. La rumeur d’une venue du défenseur Jean-Clair Todibo à l’OM est ressortie du bois ces derniers jours. Mais notre journaliste Nicolas Filhol n’y croit pas du tout. Et il explique pourquoi.

Le journal Catalan Sport annonce que Jean-Pierre Todibo est proche de rejoindre l’Olympique de Marseille. Alors que nous avons déjà expliqué que cette nouvelle était à prendre avec des pincettes, Nicolas Filhol en a rajouté une couche. Pour lui cette nouvelle est du « réchauffé » sans fondement réel :

LE BARÇA VEUT DE L’ARGENT, L’OM N’EN A PAS

« C’est l’été. Il doit y avoir un stagiaire à Sport et il a pas trop creusé. Par ce qu’il aurait vu que le Barça veut de l’argent et que l’OM n’en a pas. Ce qui complique un peu le dossier…Ça ressemble surtout à un truc réchauffé. Est ce que c’est un intermédiaire qui raconte des salades ? Ça ressemble à ça. L’OM a recruté Balerdi, et pour l’instant, il n’y a eu aucun départ à ce poste. Et surtout le Barça veut de l’argent, on parle de 25-30 millions d’€ pour Todibo. L’OM n’a même pas de quoi acheter une canette de bière ! » Nicolas Filhol. Source : DFM – 20/08/2020

