Mercato OM : « J’étais au milieu d’une guerre »

Presque 6 ans après le départ de Marcelo Bielsa, l’OM va de nouveau avoir un coach argentin en la personne de Jorge Sampaoli. Victime collatéral du mercato de Labrune en 2014, Doria est revenu sur son expérience compliquée à Marseille.

Interrogé par le média mexicain Soyfutbol, Doria est revenu sur son passage à l’OM. Il revient sur la guerre entre Labrune et Bielsa concernant son recrutement en fin de mercato 2014. L’illustration d’une gestion du mercato sans le coach…

Bielsa ne comptait pas sur moi, et il s’est fâché avec le président — Doria

« Je suis arrivé lors du dernier jour de mercato. Bielsa ne comptait pas sur moi, et il s’est fâché avec le président parce que la direction m’avait recruté sans lui en parler. J’étais au milieu d’une guerre entre eux. Du coup, Bielsa ne me faisait pas jouer pour prouver au président qu’il n’avait pas besoin de moi . Parfois, il me prenait sur le banc, mais je n’entrais pas et le lendemain je faisais quatre heures de route pour jouer avec l’équipe réserve. Aujourd’hui, ça me fait rire, et ça m’a aidé à acquérir de l’expérience». Doria – source : SoyFutbol (02/03/2021)