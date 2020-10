Mercato OM : Un joker ? Villas-Boas n’exclut rien !

L’OM n’ a pas réussi à recruter un latéral droit avant la fermeture du mercato. André Villas-Boas a évoqué la possibilité de recruter un joker en France mais sous condition…

Le coach de l’OM dispose d’une solution interne pour le poste de latéral droit. En effet, la recrue Yuto Nagatomo peut dépanner à droite et Villas-Boas peut aussi changer de système et passer dans une défense à trois. Ce dernier pense donc attendre janvier pour recruter à ce poste, sauf si Sakai se blesse ou prend une grosse suspension…

si on a une situation d’urgence, on pourra profiter d’un joker — Villas-Boas

« On va laisser ça pour plus tard. On connait les possibilités sur le mercato français, mais on se dit qu’il est peut-être mieux d’attendre janvier pour le faire. Comme on l’a dit, on avait réalisé une proposition pour Maehle. Maintenant, on ne va rien faire, on va laisser les choses comme ça. La doublure à droite, ça pourra être Yuto Nagatomo ou alors changer notre système. Après si on a une situation d’urgence, on pourra profiter d’un joker. Mais dans le cas contraire, on peut attendre jusqu’en janvier ».

André Villas-Boas – source : Conférence de presse (15/10/2020)

#VillasBoas : « Un joker ? On va laisser ça pour plus tard on sait ce que l’on a dans le mercato français » #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 15, 2020